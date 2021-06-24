復興號智能高鐵明天啟用  25張圖看舒適過飛機（多圖）

▲ 復興號智能高鐵明天啟用 25張圖看舒適過飛機

復興號新型智能動車組（高鐵），將全國鐵路最新運行圖明天（周五，25日）實施，正式投入使用。這批由中車青島四方股份公司製造的新型列車，型號是CR400AF-Z和CR400AF-BZ，其車廂設施與服務，堪稱比民航飛機更舒適。官方媒體展示圖文，說明新列車設備有多先進。

根據國家鐵路集團公布，首批運行的「復興號」智能動車組，將覆蓋京津冀、長三角、粵港澳大灣區及成渝雙城經濟圈等地區；列車編組分為8輛標準組（CR400AF-Z）和17輛超長組（CR400AF-BZ），列車定員分別為578人及1285人，以適應不同線路的運力需求。

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「復興號」智能動車組運行最高時速為350公里CR400AF，融合互聯網、雲計算、大數據、5G等新技術，特點如下。

車卡設計：

中車青島四方股份公司主任設計師王浩指出，新型復興號智能動車組採用了新外觀造型、更為「驚豔」；包括低阻力流線頭型，曲線流暢，優化了空氣動力學性能，空氣阻力降低3%~5%。

而車身採用「國旗紅」和「故宮紅」、「祥龍黃」三色彩帶塗裝，呈波浪狀環繞，形似「祥龍飛舞」。

新外觀取名「瑞龍智行」，寓意科技創新引領民族偉大復興、中國高鐵領先世界造福人類。

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車卡設施：

王浩表示，新型復興號智能動車組的乘坐感也更加舒適。除了車廂座椅進行優化外，車廂服務設施也進一步得到優化。比如車廂頂部設置了29寸寬屏電視，可分屏顯示列車運行情況和娛樂節目信息；衛生間的智能照明可自動調節燈光亮度，並增加「禁止吸煙」。

車廂內有無線手機充電服務。而列車除設有無障礙空間車廂，列車還增設「靜音車廂」設置功能。

餐卡及售賣設施：

餐車增設一台自動售貨機，為旅客提供自助購買水果、飲料、零食等服務，乘客可線上掃碼購買。

此外，從運營維護角度看，新車也更加智能化。全車設有3300多個監測點，相比過去的動車組增加700多個，對列車的走行部狀態、軸承溫度與振動、牽引制動系統、電氣電路、煙火安全、客室環境等進行全息化監測。簡而言之，就是行車可以更安全。

復興號系列是採用交流傳動的鋁合金空心型材車體的列車，未來將逐步淘汰現有的和諧號電力動車組，作為中國高速鐵路的主力車種。

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責任編輯：鄧國強