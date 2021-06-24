【中澳貿易戰】就澳洲反傾銷和反補貼措施 中國向WTO提申訴

中澳貿易爭端升溫，澳洲日前就中國向澳洲葡萄酒加徵反傾銷稅，向WTO提出申訴後，中國今日就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽產品采取的反傾銷和反補貼措施，向WTO（世界貿易組織）提起申訴。商務部指，希望澳方採取切實行動，盡早使相關貿易回到正常軌道。

中國商務部宣布，中國今日就澳洲對自中國進口鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽產品採取的反傾銷和反補貼措施在世貿組織爭端解決機制項下提出起訴。

商務部新聞發言人高峰介紹，澳方於2019年對自中國進口的鐵道輪轂、風塔分別采取或延長反傾銷措施，於2020年對自中國進口的不鏽鋼水槽延長反傾銷和反補貼措施。在這三起案件中，澳方認定傾銷與補貼的做法涉嫌違反世貿組織《反傾銷協定》和《補貼與反補貼措施協定》。

高峰表示，當前，世貿組織面臨前所未有的挑戰。中方反對濫用貿易救濟措施的行為，這不僅損害中國企業的合法權益，也損害世貿組織規則的嚴肅性與權威性。

高峰強調，中方希望通過將澳方有關反傾銷反補貼措施訴諸世貿組織爭端解決機制，既維護中國企業的合法權益，同時也是維護多邊貿易體制和世貿組織的權威性有效性。希望澳方採取切實行動，糾正錯誤做法，避免對相關產品貿易的扭曲行為，盡早使相關貿易回到正常軌道。

中澳關係因疫情溯源、香港問題等多個議題而急轉直下，稍早前，澳洲還就中國對澳洲葡萄酒開徵5年反傾銷稅一事，向世界貿易組織（WTO）申訴。

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責任編輯：尹航

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