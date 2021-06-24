【神舟十二號】太空人將出艙「漫步」星空 新代國產太空服首曝光（多圖）

中國神舟十二號上周四（17日）成功搭載3名太空人升空，並進駐自家的太空站後，他們的生活持續引發關注。昨（23日）與國家主席習近平通話後，太空人將取適合時機出艙、展開「太空漫步」作業，而他們出艙所穿著的太空服、輔助出艙的機械臂相繼亮相。

據央視新聞報道，3位太空人將在太空站生活工作三個月，其中最重要的任務就是出艙。事實上，在離開太空站後，太空人除了將面臨攝氏300多度的溫差，還有太空輻射等一系列的考驗。而艙外太空服作為微型的航天器，要在滿足穿著舒適、節省體能的前提下，最大限度保證太空人出艙活動時在絕對安全的環境中，開展一系列的復雜操作和載荷試驗。

習近平首與中國太空站通話 寄語3太空人「等你們凱旋」（多圖，有片）

太空服更「人性化」

目前國際上能完全獨立掌握艙外太空服設計和研製技術的，只有中國、美國、俄羅斯少數幾個國家。

這次神舟十二號出艙任務使用的新一代艙外太空服，重達120公斤，以白色為底、帶紅色條紋。當中還有有多項改良設計，讓出艙支持時間更久，關節處更加靈活。特別的是，這款新一代國產太空服只有一個型號，不分男女、不限尺寸，可調節適應每位航天員的體型。

據悉，三名太空人將在機械臂的配合下，開展兩次出艙活動。屆時，1人會在艙內操控，2人完成出艙，預計需要六、七個小時。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

機械臂更「智能」

至於輔助太空人出艙的機械臂，最大承載能力25噸，擁有7處關節，是中國目前智能程度最高、難度最大、系統最復雜的太空智能製造系統。

機械臂可以快速將太空人轉移到指定位置，既可節省體力也方便攜帶各類工具，減輕太空人在艙外作業的負擔。另外，它還可以進行艙外狀態監視、捕獲懸停飛行器、轉移貨運飛船載荷、太空站艙表狀態檢查等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

太空生活更「貼地」

央視新聞23日播出多段影片，展示3名太空人「入住」太空站一星期以來的太空生活。好比我們搬屋後整理房間，三人一直忙著拆包裹、裝設備。

播出片段也顯示，3名太空人在就餐區，圍着一張從牆面展開的「飯枱」吃早餐。還有片段見到湯洪波在失重狀態下「紮着馬步」邊吃蘋果邊工作。報道稱，太空站配備了120多種食品，食譜按照太空人喜好定製，葷素搭配、營養均衡，招牌菜包括宮保雞丁、黑椒牛柳、魚香肉絲等。

太空人在太空站的宿舍畫面亦曝光，這次任務中，太空人在中國空間站是「躺著睡覺」的。每人都有獨立的睡眠空間，睡板下有儲物空間，床頭還有工作台，可以放平板電腦、筆記本等。

【神舟十二號】太空站3房2廳 120種食品等着航天員

【神舟十二號】揭秘太空人生活 太空站可以淋浴還有WiFi？

中國太空站睡房首曝光 能臥睡比國際太空站舒適（多圖，有片）

另外，神舟十二號太空人都配備有手機和平板電腦，可以正常接打電話、網路視頻通話，數據傳輸速率與地面幾乎沒有區別。除了和地面工作人員溝通工作，閑暇時間也可以和家人互相問好。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解