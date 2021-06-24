▲ 中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

中國鄰國阿富汗局勢近日急劇惡化，中國外交部提醒在阿中國公民應盡早離境。新華社駐喀布爾記者史先濤，是中國唯一常駐阿富汗記者。他表示，在阿富汗無論是外出採訪，還是去一趟銀行、超市都危險重重；記者和分社人員出行，去程和回程會選擇不同路線，同時避開襲擊高發時段的早晚高峰；記者下車去採訪，司機絕不能離開汽車，以防恐怖分子在車上貼磁性炸彈，因為分社車輛掛的是外國車牌，是恐怖分子襲擊目標。

美國和北約軍隊5月開始撤離阿富汗，當地出現巨大安全真空，安全形勢日趨惡化，塔利班加大進攻力度，四處攻城略地。

據阿富汗媒體報道，僅6月19日至20日，塔利班即攻佔了8個省份的17個地區，其佔領地區總數已達到60個左右。塔利班還計劃攻擊大城市，在昆都士省和法里亞布省，塔利班已逼近兩省首府，正在和政府軍激戰。

但塔利班與政府軍交戰還不是最大威脅。史先濤表示，阿富汗境內活躍著20多個恐怖組織和極端組織。美國和北約開始撤軍後，這些組織趁安全形勢惡化大肆活動，各種襲擊事件明顯增多。他指出，阿富汗5月與恐怖主義活動相關死亡人數為4,375人，是4月的2.6倍。

史先濤稱，自己1月到任以來，見到了很多此前無法想象的場景：持槍軍警和安保人員隨處可見，重要建築外的防爆墻高大而厚重，直升機不分晝夜、每隔幾分鐘就會在屋頂上轟隆作響地盤旋……這些場景無不讓人真切感受到自己身處戰區。

最讓他感到揪心的，還是那些在戰亂中經歷傷痛的普通阿富汗民眾：放學路上被炸得面目全非的中學生，媽媽被炸後在路邊驚慌失措、嚎啕大哭的小女孩，跟媽媽坐公交車遭遇炸彈襲擊、再也回不了家的孩子，在街頭乞討、在磚廠搬磚、幫人擦鞋的兒童，在疫情中得不到救治而逝去的生命……

今年兒童節的時候，新華社記者曾採訪過一些阿富汗兒童，當被問及最大的心願是什麽時，他們不約而同地說：「不要戰爭，要上學」。然而，這麽樸素的願望，對很多阿富汗孩子來說，卻是那麽遙不可及。

▲ 喀布爾國際機場恐成兵家必爭之地

另外，阿富汗安全形勢不斷惡化下，喀布爾國際機場的命運也備受關注。

喀布爾機場目前由北約控制，北約希望在撤軍結束後將其移交給土耳其，由土耳其駐軍保證機場安全運營。但塔利班已公開表示，反對外國以任何理由繼續在阿駐軍，並威脅將攻擊外國駐軍。

美國和北約盟國普遍擔心，如果失去機場控制權，其安全將得不到保證，商業航班運營將受影響，從而關乎這些國家是否需要關閉使館。這也是美國駐阿富汗使館5月發佈安全提醒，強烈建議美國公民盡快離開阿富汗原因之一。

需要指出的是，從阿富汗撤離只能通過空路，陸路撤離是行不通的——沿途不光經過塔利班控制區，有些地區還活躍著「基地」組織和「伊斯蘭國」等恐怖組織。

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責任編輯：連兆鋒