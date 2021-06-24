趙立堅說美國百年前「屠城」黑歷史 反擊美人權指控（多圖）

▲ 趙立堅說美國百年前「屠城」黑歷史 反擊美人權指控

美國對中國的人權指控不斷升級，以此為由接連對中國展開制裁行動。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會答問時，重提美國塔爾薩種族屠殺事件，藉這段發生在100年前屠殺非裔的事件，促美國批評別人之時，勿忘自我反省。

在周四（24日）例行記者會上，有記者問道，周三加拿大在人權理事會第47屆會議上借人權問題攻擊中國的做法得到了美國的支持。但有評論稱，國際社會普遍關注的是美國糟糕的人權狀況。中方對美國的人權狀況有何評論？

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趙立堅回應說，聯合國人權理事會第47屆會議上，90多個國家發出正義呼聲，戳穿了美國、加拿大等少數國家借人權問題干涉中國內政、破壞中國穩定發展的虛偽面目。

「美國自詡人權楷模」

趙立堅引述西方學者指，美國一邊自詡「人權楷模」，一邊無視自身觸目驚心的人權記錄，肆無忌憚在人權問題上玩弄雙重標準，將人權作為維護自身霸權、干涉他國內政的工具。

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趙立堅表特別舉例：

今年是美國塔爾薩種族屠殺100周年。1921年5月31日，美國白人暴徒通過縱火、槍擊、飛機轟炸等殘暴手段，屠戮俄克拉何馬州塔爾薩市格林伍德非洲裔社區，致使當地非洲裔約300人死亡，近萬人流離失所，近1400棟房屋被毀。曾經繁華的「黑人華爾街」被一夜夷平。

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他引述媒體調查顯示，當年，當地政府和警察局在大屠殺中為白人暴徒提供了武器，國民警衛隊更加入了白人暴徒的燒殺搶掠。

更令人憤慨的是，事後美國政府非但沒有正視錯誤，反而銷毀證據、封鎖消息，甚至篡改集體記憶，愚弄民眾。 作為美國歷史上最嚴重的種族屠殺事件之一，此事卻最終以施暴者無人受罰、受害者無人問津，民眾甚至許多大屠殺倖存者後代對此一無所知的結果收場，直到百年後的今天才重獲美國社會關注，這的確令人震驚。

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趙立堅指，任何遮羞布都已無法遮住美國做過的惡，歷史和現實都已記錄下美國侵犯人權的條條罪狀。

「勿忘記塔爾薩非洲裔冤魂」

趙立堅形容，無論是對原住民的大規模種族屠殺，還是全面性、系統性、持續性的種族歧視；無論是挑起阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭，造成數十萬人死亡，近千萬人流離失所，還是濫施單邊強制制裁，侵犯他國公民人權，美國人權劣跡可謂是罄竹難書。

他直指，「當美國以人權議題為武器，試圖捏造謊言對他國指手畫腳、搞政治操弄的時候，請不要忘記塔爾薩非洲裔的冤魂，不要忘記美國種族歧視和衝突的傷痛遠未撫平。我們奉勸美方正視、反省，並採取切實措施解決自身存在的嚴重人權問題，回應少數族裔的呼聲，還歷史和世界一個公道」。

▲ 屠城前後比較。

責任編輯：鄧國強

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