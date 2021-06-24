中國首次載人火星探測 計劃2033年實現

據《中國航天報》周三（23日）報道，中國航天科技集團一院院長王小軍在俄羅斯舉行的全球航天探索大會上，提出了未來載人火星探測發展路線及任務架構，明確了載人火星探測任務航天運輸系統的組成、特點、總體方案與設計參數。

王小軍公佈，載人火星探測任務的出發時間為2033年、2035年、2037年、2041年、2043年等。

中國計劃先進行機器人火星探測，屬於技術準備階段，主要任務包括：火星採樣返回、火星基地選址考察、原位資源利用系統建設。

在載人火星探測「三步走」設想下，完成了機器人火星探測後，中國將展開初級探測，主要任務包括：載人環火、軌道探測、載人火星著陸探測、火星基地建設。中國之後將進行航班化探測，主要任務包括大規模地火運輸艦隊，大規模開發與應用。王小軍表示：

火星是太陽系內除地球以外人類最有希望移居的星球，火星探測對人類具有重要意義，是人類走出地球搖籃、探索生命起源、拓展生存空間的重要途徑。

美國國家航空航天局（NASA）也在開發相關技術，以便在2030年代實現在地球和火星之間來回載送宇航員的目標。

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責任編輯：李冰琪

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