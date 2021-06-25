日防相指台海緊張 直接關係日本安全

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中國科學家「留光」1小時創世界紀錄 拓量子通訊實驗曝光（多圖，有片）
彭博報道，日本防衛大臣岸信夫表示，台海緊張局勢不斷加劇、台灣防衛與中國大陸日益強大的軍事力量相形見絀之際，台灣的安全直接關係到日本的安全。
中方多次強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。
岸信夫周四（24日）接受彭博訪問時稱，台灣的和平穩定直接關係到日本，正密切關注台海兩岸關係及中國大陸的軍事活動。他指出，隨著中國大陸軍事力量的增強，天平正嚴重偏向大陸一邊，差距每年都在擴大。
他又表示，北京不斷快速增加國防開支，且缺乏透明度；還在開發旨在改變遊戲規則的技術。
上周，解放軍28架次軍機進入台灣西南空域及東南海空域，創最多架次紀錄。
大陸國防部發言人任國強昨稱，近日解放軍出動多型飛機在台海地區組織演訓活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。強調解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。
另外，外電引述日本外相茂木敏充稱，計劃再向台灣安排100萬劑新冠疫苗。中方曾表示堅決反對借疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。
責任編輯：林佩怡
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