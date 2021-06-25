中疾控專家示警：Delta很可能成下階段主導流行毒株

新冠病毒Delta變異種的傳播力驚人。中疾控專家介紹，Delta很可能會成為全球更多國家、地區下一個階段疫情傳播中主導的流行毒株。中國現有的疫苗對這一病毒仍然有可觀的有效性，但保護效果也有所下降，不過對預防重症非常有效。

中國疫苗對預防重症非常有效

據央視新聞報道，中國疾控中心研究員馮子健表示，Delta變異種的傳播能力有所增強，但在臨床症狀方面，和既往毒株導致的臨床症狀沒什麼顯著差別。中國現有的這幾種疫苗對這一病毒仍然有可觀的有效性，但保護效果也有所下降。馮子健說，

不少國家都使用現在疫苗的中和抗體來中和Delta變異毒株，國外也有一些報道，中和效果是有所下降的，有的報道是3倍下降，有的是4倍下降，或者更多一些。保護性指標，會有百分之幾到10%的下降。比如說像mRNA病毒，它的保護效力似乎從原來的百分之九十幾，下降到了百分之八十幾。 中國的這兩種滅活疫苗，都做了中和抗體的中和效力比對，也發現效力有所下降，但仍然是有保護的。比如此輪廣東疫情中，打過疫苗的感染者，都沒有發生重症，所以說中國疫苗對預防重症非常有效。

他還稱，變異毒株的傳播能力和傳染性的增強有利於病毒生存和播散，下一階段它的傳播範圍可能會越來越廣，很可能會成為全球更多國家、地區下一個階段疫情傳播中主導的流行毒株。

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面對Delta變異種，除了要加快疫苗接種外，疫苗的改進研發也從未止步。馮子健介紹，世界衛生組織，也包括中國疫苗研發企業、研究機構都在推動開展應對新冠病毒變異毒株疫苗的研發工作，主要有兩條路線：

生產第二代疫苗。所謂第二代疫苗就是希望能夠生產出來一種疫苗，可以應對各種變異毒株，這樣就不用擔心病毒免疫逃逸了，但這個研究路線比較複雜，研發成功的時間也有巨大的不確定性。

生產改進型的疫苗。主要是在疫苗裡增加或者是用新的變異病毒毒株，還有它的基因序列來替代現有的疫苗。這些疫苗研制出來之後，可以和現有疫苗實行續灌接種，也可以用新的改進了的疫苗，換了毒株的疫苗來做加強免疫，包括重新接種。

責任編輯：尹航

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