內地「藥中茅台」片仔癀1粒炒至上千元 一藥難求要限購

在內地有「藥中茅台」之稱的中藥「片仔癀」近期炙手可熱，線下一藥難求，要提前預約、排隊、限量購買，而網上「片仔癀」價格炒起，部分電商平台單粒破千元（人民幣，下同）。

對於近期「片仔癀」炒風，漳州片仔癀藥業股份有限公司表示 高度重視，已經報請相關部門加大監督和查處力度，並採取一系列措施，堅決維護市場秩序，公司將做好產品生產和供應，緩解市場供需矛盾。

漳州市市場監管局價格監督檢查科一名工作人員則稱，這種情況本身不是價格問題，而是炒作問題，與價格無關。

片仔癀到底是什麼？ 資料顯示，片仔癀被指是「國寶名藥」，原是明朝太醫的秘方，後太醫出家，到閩南漳州璞山寺當和尚。他根據宮廷秘方研製出一種特效退癀、消腫的良藥，福建漳州方言把一切炎症稱「癀」。該藥外形呈條索狀，使用時，切一薄片內服或外敷，片刻見效，故而得名「片仔癀」。 片仔癀是一種中成藥，為清熱劑，具有清熱解毒、涼血化瘀，消腫止痛之功效，常用於熱毒血瘀所致急慢性病毒性肝炎，癰疽疔瘡，無名腫毒，跌打損傷及各種炎症。

店舖預約限購兩粒 網上最貴1800元

據內地傳媒報道，片仔癀的線下店和淘寶的官方旗艦店是590元/粒。惟目前多地線下藥店很難買到片仔癀，消費者若想購買，需要提前排隊，驗證身份資訊，並且每人限購2粒。藥店店員表示，購買顧客較多，藥品比較緊張，為防止黃牛惡意囤積擾亂市場，要求購買藥品的顧客出示身份證明和處方，並且一般需要提前一天預約。

「雷達財經」在一些電商平台上瞭解到，目前上架片仔癀及片仔癀膠囊藥品的店鋪不是特別多，能下單購買的店鋪，片仔癀價格基本都在900元以上，部分甚至達到1450元以上的天價。另據報，線上藥店的片仔癀價格基本在每粒900元至1800元之間。

原材料稀缺 成本上漲

片仔癀價格飆升，除了黃牛炒作，行業人士透露，片仔癀價格上漲很大原因是原材料資源的稀缺，導致採購成本較高，另外人工成本也在逐年上漲。

片仔癀藥物涉及重要成分包括麝香、牛黃、蛇膽、三七。其中， 麝香來自中國一級保護動物麝，天然麝香市價每克200元至幾百元不等，近年價格趨漲。牛黃價格則 持續上漲。而 麝香和牛黃在片仔癀的含量佔比不多，但兩者合計成本卻佔90%以上。

片仔癀：穩定供應量 防止高價賣

在片仔癀熱炒背後，相關股價近月大漲。片仔癀（滬：600436）3個月內股價漲幅近80%，今日收報446.9元。

針對近期市場有人炒作片仔癀錠劑的現象，漳州片仔癀藥業股份有限公司表示，公司採取一系列措施，堅決維護市場秩序：一是穩定供應量。公司做好產品生產和供應，加大對自營管道和主流連鎖藥店管道的供應量，努力緩解市場供需矛盾。二是規範終端銷售。加強自身終端門店的店員培訓、做好消費引導，並進行不定期巡查，防止高價售賣。三是拓展銷售管道。已開啟天貓旗艦藥房片仔癀的線上銷售，加速佈局京東旗艦店。四是增加與片仔癀錠劑同質同效的片仔癀膠囊劑型供應，以滿足消費者多元化需求。

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責任編輯：李冰琪

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