中國第二代新冠疫苗 新西蘭展開臨床試驗

內地環球網引述新西蘭傳媒報道，中國一款第二代新冠疫苗ReCOV，已經在新西蘭接種試驗，是中國首次在發達國家展開臨床試驗。

報道指出， 新西蘭約25名年輕人，本周接種中國重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV，是該疫苗一期臨床試驗的一部分。 有關試驗 已獲新西蘭衛生部批准，由新西蘭臨床研究機構（NZCR）和中國江蘇瑞科生物技術有限公司合作進行，試驗對象為 年輕人群和55歲以上老年人群。

據報，第一期臨床研究招募100名健康的成人，每名參與者將在間隔3周的時間內，接種兩劑ReCOV。初步安全性和免疫原性數據，預計在今年秋季公佈。而NZCR正在招募試驗參與者，並提供3,000新西蘭元（約港幣16,400元）報酬，大部分受試者都是學生和年輕人。如果試驗成功，將會在新西蘭展開更大規模的試驗，可能涉及數千人。

中國自主研發的ReCOV屬新一代重組新冠疫苗，由江蘇省疾病預防控制中心、泰州醫藥高新技術產業園區和瑞科生物聯合研發，採用專家朱鳳才的中和抗體指導下基於抗原靶標的全新疫苗設計理念。

▲ 中國重組雙組分新冠肺炎疫苗ReCOV

能對免疫系統兩部分進行免疫

據《新西蘭先驅報》，NZCR醫學主任韋恩（Chris Wynne）表示，他們先給年輕的志願者接種低劑量的疫苗，在審查評估數據後，老年組才開始接種低劑量的疫苗。當年輕組接種較高劑量的疫苗，且沒有出現不良反應，較高劑量的疫苗才會開放給老年組。

韋恩還表示，新西蘭被認為是進行臨床試驗的好地方，因為當地衛生系統良好，新西蘭人配合度也很高，可以為製藥業提供高質量的研究數據。

另外，與輝瑞疫苗不同，ReCOV疫苗能對免疫系統的兩部分進行免疫。「從理論上講，如果病毒的某一部分發生了突變，某些疫苗將不再起作用，對病毒無法免疫。不過，如果疫苗對這兩部分都免疫了，病毒就更難從免疫系統中『逃脫』」 ，韋恩解釋道。

儘管輝瑞疫苗能為接種者提供90%的免疫力，但韋恩仍表示，有必要為新冠疫情做好長期準備，開發更安全、更有效的疫苗。

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責任編輯：易燕丹

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