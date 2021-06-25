▲ 美軍抗衡中國「秘密武器」出事 壞得太快要同類相食

美軍抗衡中國反艦導彈威懾的「秘密武器」出事。美國海軍官員向國會表示，弗吉尼亞級核動力攻擊潛艇上重要部件，損耗得太快，只能從同型號潛艇中抽取零部件替換，「同類相食」拆東牆補西牆。美國傳媒稱，弗吉尼亞級潛艇是美軍抗衝中國軍力冒起的戰略支柱。今次事件尤其令人關注。

署理美國海軍部長哈克（Thomas Harker）本周在參議院軍事委員會上稱，海軍在弗吉尼亞級潛艇供應鏈方面正面臨一些挑戰。他指，潛艇上一些海軍視為賴以為生的零部件，比原本預計的更快損壞，維修人員因此需要由「另類途徑」尋找這些零部件來替換。

彭博社引述美國海軍與國會預算辦公室資料報道，海軍自2013年以來，已經為弗吉尼亞級潛艇更換了超過1,600個零部件，這些零部件原本應該有33年壽命。

報道稱，若受損零部件沒有後備替換件，那麼維修人員只能「同類相食」，從另一艘來到船廠維修的同型潛艇上，取走需要的部分作替換，以減少延誤。大部分「同類相食」的零部件都來自非推進相關電力系統，但海軍以保密為由拒絕透露細節。

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弗吉尼亞級是美國海軍現役最新型核動力攻擊潛艇，2000年開始建造，2004年開始服役，至今有19艘，另外十多艘正在建造或在規劃中。隨住對上兩代海狼級、洛杉磯級潛艇逐漸退役，弗吉尼亞級在若干年後料會成為美軍唯一型號攻擊潛艇。

弗吉尼亞級潛艇被視為是美軍在21世紀抗衡中國軍隊，維持對華常規威懾的核心。

隨住中國反艦武器迅速發展，美軍航母等水面艦艇在戰時能安全逼近中國沿岸發動打擊的把握愈來愈小。弗吉尼亞級潛艇則能在不被發現下逼近，並發射戰斧巡航導彈打擊陸上目標，因此愈來愈受到美軍重視。

弗吉尼亞級潛艇Block I-IV可搭載37枚導彈或魚雷，而尚未開始建造的最新子型號Block V武器數量會大增至65枚。美國國防部2022財年預算要求國會為第35及36艘弗吉尼亞級潛艇撥款，並計劃在2028財年為潛艇增添高超音速武器。

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責任編輯：連兆鋒