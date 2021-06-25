【中國樓市】廣州房貸利率上行 新一線城市二手房貸收緊

內地樓市調控再現收緊訊號，廣州國有大行調高房貸利率，武漢、杭州、重慶、合肥等多座新一線城市亦有房貸審核收緊、貸款速度放緩跡象，尤其是二手樓市場。

據《南方日報》，廣州多家房貸中介接到工行通知，今起再次上調按揭利率，其中首套利率由5.4%升至5.55%；二套房房貸利率由5.6%調整至5.75%。

「第一財經」報道，這是工行今年以來第四次上調廣州地區的房貸利率。工行人士表示，房貸利率下半年有可能繼續提高，「只要房價稍有抬頭，就加點」。據其稱，目前房貸可以正常申請，銀行會按照程序正常審批，但額度依然非常緊張，放款時間難以確定。

事實上，各大銀行房貸放款周期整體拉長，中行、農行、交通、招行等多家銀行放款周​週期均在3個月以上，建設銀行等部分銀行放款周期甚至在半年以上。另有大型房貸中介負責人表示，目前廣州各家銀行額度緊張，預計房貸利率還將繼續上行。

房貸放款周期延長

根據貝殼研究院數據，6月72個重點城市中，46個城市房貸放款周期延長，廣州較上月延長14天至98天，佛山、東莞、中山、惠州等粵港澳大灣區城市放款周期均在100天以上，二手房交易周期較長。

除了一線城市，據「21世紀經濟報道」，武漢、杭州、重慶、合肥等地的二手房貸也收緊。

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武漢國有大行某支行房貸經理稱，受到規模管控的影響，目前二手樓沒有額度，申請也不清楚多久才批，估計至少三、四個月。若是新樓一個多月就能批貸。

一位總部在浙江的城商行人士則稱，「不能說二手房市場停貸，就是額度少放款慢，不僅杭州，整個浙江都是這樣」。

重慶一位大行某支行人士稱，目前總額度非常緊張，貸款在慢慢釋放，二手樓放款要等3個月起步，新樓稍微快一些。合肥有關人士也指，二手樓貸款會很慢。

第二季房貸收緊加手 料樓價漲幅收窄

今年稍早，為抑制違規資金流入房地產，各地銀行業監管機構對新樓、二手樓貸款合規檢查，並要求銀行追回流入樓市的消費貸、經營貸資金。隨後多城房貸利率上漲。

貝殼研究院報告指出，第二季房貸環境收緊力度加大，二手樓市場保持高位回調，樓價漲幅收窄。

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責任編輯：林佩怡

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