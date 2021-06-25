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中央統戰部：中國新型政黨制度是「最能抓老鼠的好貓」

國情動向 13:55 2021/06/25

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國務院新聞辦今天（25日）發表《中國新型政黨制度》白皮書，中央統戰部副部長、新聞發言人許又聲在發佈會表示，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

許又聲表示，中國實行中共領導的多黨合作和政治協商制度，基本特徵是共產黨領導和執政，多黨派合作和參政。中共作為執政黨是中國特色社會主義的領導核心，8個民主黨派接受中共領導，並與中共密切合作，形容參政黨是中共好參謀、好幫手、好同事。

有效避免「為反對而反對」

許又聲

許又聲提到，中國新型政黨制度有兩方面優勢，一是可以有效避免一些政黨制度代表的是黨派利益、階級利益、區域或者集團利益，為反對而反對，導致議而不決、社會撕裂的弊端。二是可以有效避免一黨制缺乏監督、多黨制惡性競爭的弊端。他稱，中國新型政黨制度為世界政黨制度提供了中國方案，是對人類政治文明的一大貢獻。

他指出，中國改革開放總設計師鄧小平一句名言，叫「不管黑貓白貓，能抓住老鼠就是好貓」。而70多年來，中國的輝煌業績充分證明，中國新型政黨制度就是「最能抓老鼠的好貓」。

絕不照搬別國政黨制度 不將中國模式強加他國

許又聲並稱，中國新型政黨制度日漸成熟，但不會停止探索前進的腳步，白皮書是宣告，中國將繼續借鑒和吸收人類政治文明的有益成果，但絕不會照搬照抄別國政黨制度模式，也不會將中國政黨制度的模式強加於其他國家。

他強調，中國尊重世界其他國家選擇的符合本國國情的政黨制度，願本著彼此平等、相互尊重的原則，加強交流互鑑，促進世界民主政治發展，推動構建人類命運共同體。

責任編輯：李冰琪

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