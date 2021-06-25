中國太空站航天員吃大餐 這種水果成為「標配」（有片多圖）

▲ 中國太空站航天員吃大餐 蘋果成為「標配」

中國天宮空間站（太空站）啟用超過一周，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員繼續為「新居」佈置並為之後出艙活動準備。與此同時，航天員在中國太空站的伙食吸引了不少眼球。航天員一日四餐有多達120種食品可供選擇，而水果方面，陜西蘋果成為了「標準備配」。3名航天員一手工作一手吃蘋果的畫面，逗樂了不少網民。

內地傳媒報道，神舟十二號3名航天員在太空站裏的食譜十分豐富，有多達120個品種，包括魚香肉絲、宮保雞丁等菜式，而且一日三餐之外還有佐餐，還分開主食、副食和即食，可謂口福無憂。

▼ 點擊圖片放大

在6月21日的菜單中，航天員的早餐主食有藜麥桂花粥，副食有甜蜜蜜，即食有椰蓉面包、鹵鵪鶉蛋和醬蘿蔔。

午餐的主食為什錦炒飯，副食有太空香粽、紅燴豬排、尖椒土豆、菘菜牛肉湯。

晚餐的主食為米飯，副食有香菇肉沫，奶香雞米，醬香油麥菜，即食有辣味金槍魚。

佐餐以即食為主，有巧克力、曲奇餅、什錦罐頭、香鹵雞胗、桃汁等。

中國太空站睡房首曝光 能臥睡比國際太空站舒適

揭秘太空人生活 中國太空站可以淋浴還有WiFi？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

今次神州十二號任務，更是中國首次將生鮮水果送上太空供航天員食用，打破了以往只能吃凍乾水果的局限。蘋果則在一眾水果中脫穎而出，獲選中成為「中國太空水果」，這些蘋果都由陜西華聖現代農業集團承包提供。

連日來，航天員們飄浮著一手拆包裹、用電腦，另一隻手把蘋果放到嘴裏的一口一口吃的片段，吸引了不少點擊和留言。

57歲聶海勝征空前染黑髮 楊利偉曝「老將」秘辛

為甚麼是蘋果不是橙呢？中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬解釋，選擇蘋果不僅因為營養好，而且還能長期保存，而蘋果汁水較少，在太空吃起來也比較方便。

有網民好奇，在太空站吃完蘋果後，蘋果核該扔到哪裏？答案相信是：裝在垃圾袋內，抽真空壓縮體積後，放在天舟二號貨運飛船裏，最後隨貨運飛船離開空間站，再入大氣層燒毀。

中國太空站日出震撼畫面 一天16次太空人怎睡？

歐洲航天員學中文 準備參加中國太空站

神舟十二號飛船「升呢」 新增5大技能

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒