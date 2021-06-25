▲ 中國「回敬」英國 耿爽聯合國撐阿根廷索福克蘭群島

一些西方國家近日再以新疆等議題向中國叫板，中方則在聯合國上提出美國、加拿大、澳洲侵犯難民和少數族裔人權問題，還有日本核廢水問題針鋒相對，而英國也是西方國家牽頭者之一。中國常駐聯合國副代表耿爽瞄準英國「痛腳」，呼籲國際社會推動去殖民化，支持阿根廷申索馬爾維納斯群島（福克蘭群島）主權。

福克蘭群島（Falkland Islands），阿根廷稱為馬爾維納斯群島（Islas Malvinas），位於南大西洋，距離阿根廷海岸約500公里。英國主張首先在島上殖民管轄，擁有群島主權。阿根廷則以大陸架延伸為理由對群島申索主權。阿根廷與英國1982年於群島及附近爆發戰爭，結果英國戰勝，群島至今仍是英國海外領地。

耿爽在美國時間周四（24日）聯合國大會非殖民化特別委員會，關於馬爾維納斯群島問題的發言中呼籲，國際社會應採取必要措施，繼續推動包括馬爾維納斯群島在內的，17個聯合國非自治領土的非殖化進程。

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耿爽說，馬爾維納斯群島問題從本質上講是殖民主義的歷史遺留問題。殖民主義給世界帶來深重災難，在人類歷史上留下極不光彩的一頁。在21世紀的今天，西方殖民者為所欲為的日子已經一去不復返。

他表示，同時我們也必須看到，在國際關係中殖民主義思維，以及與此一脈相承的強權政治和霸淩行徑，仍有形形色色的表現形式，仍在嚴重衝擊正常國際秩序，嚴重損害有關國家主權、安全、發展利益和政治、經濟、社會穩定。國際社會必須對此保持高度警惕。

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耿爽指出，今年是第四個鏟除殖民主義國際十年（2021-2030）的第一年。國際社會應維護公平正義，確保真正結束一切形式和表現的殖民主義。英國等管理國（Administering Powers）應該根據聯合國有關決議要求，切實履行國際義務，保障非自治領土人民合法權利。

耿爽表示，中國在馬爾維納斯群島問題上的立場是一貫的。中方堅定支持阿根廷對馬爾維納斯群島主權的正當要求。中方始終主張根據《聯合國憲章》的宗旨和原則，通過和平談判解決國與國之間的領土爭端。中方希望英國積極回應阿根廷的要求，盡早啟動對話談判，根據聯合國有關決議找到和平、公正、持久的解決辦法。

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責任編輯：連兆鋒