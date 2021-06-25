內地禁炒作高考狀元 多地以「考得比較好」隱晦宣傳

內地周三（23日）起各地高考陸續放榜，盡管教育部要求嚴禁炒作高考狀元，但上有政策、下有對策，多地轉玩「語言偽術」，以「較好成績」、「考得比較好」來隱晦宣傳高考狀元和升學率。

網絡流傳截圖，名為「撫州在線」的公眾號，在公佈江西分數線同時，還特意標示出「考得比較好的兩個人」，雖避開狀元二字，但用意明顯，惟該篇文章沒多久就被刪除。

另一截圖則顯示，「不允許宣傳柳鐵一中得狀元，更不能暴露文科裸分和總分狀元都在柳鐵一中」。這種反向官宣也引起不少網友關注，廣西柳州鐵一中學之後聲明，「網絡上出現和我校高考相關的信息，均非我校官方發布」。

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其實早於2004，中國教育部就明文禁止炒作高考狀元，今年2月印發的《關於做好2021年普通高校招生工作的通知》中，就要求各地各校堅持正確的教育政績觀，嚴禁通過任何形式公佈、宣傳、炒作「高考狀元」、「高考升學率」、「高分考生」等。本意是為了堅持正確教育評價導向，減少虛假炒作，不再把分數當作選擇人才、評價青年人的唯一方式。

對於各方仍想盡辦法、用隱晦方式宣傳高考狀元，有網民認為成績好應當被誇獎，適當宣傳還能激勵後來人；但有人覺得，過度曝光別人不好。

內地網民反應：

為什麼就不能宣傳了？狀元不是一個很榜樣嗎？給狀元實質性的獎勵還能激勵後來人！ 我要是高考狀元，肯定要讓我們村所有人知道，還有隔壁村的，我管你允不允許。 那麼努力成為了高考狀元，還不能好好被誇一下嗎？ 確實不要過度營銷高考狀元，每個人都有自己的私生活。 高考狀元有什麼好採訪的，還要把他們的家世亂七八糟都給扒出來，還出很多分析報導。平常心看待就好，畢竟人生路漫漫。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示， 炒作狀元問題 一直屢禁不止， 要治理除了依法查處違規炒作網站、自媒體，更需要轉變地方政府和學校的升學政績觀，並 從根本上推進教育評價改革，以此淡化狀元概念。

他指出，「狀元」只是這一次考試的第一名，並不能代表今後的學業發展和社會發展也是「第一名」，但很少有人能理性對待。現實是，高考「狀元」就是高考的成功者，被視為榜樣和英雄。只有推進教育評價改革，建立多元評價體系，才會消除社會的「狀元情結」。

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責任編輯：易燕丹

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