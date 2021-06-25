▲ 國台辦狠批吳釗燮「備戰論」：戈培爾式話術毫無廉恥

台灣涉外部門首長吳釗燮稱，中國大陸對台「軍事恐嚇」持續升級，台灣「需為可能爆發的軍事衝突做好準備」。國台辦發言人馬曉光回應，將吳釗燮比作納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels），狠批吳釗燮顛倒黑白，倒果為因，完全是毫無廉恥的「戈培爾式」話術；吳釗燮之流出於頑固「台獨」本性，充當外國棋子鼓吹戰爭，終將難逃歷史審判。

馬曉光周五（25日）表示，當前台海形勢覆雜嚴峻的根源，是民進黨當局與「台獨」分裂勢力加緊勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁。大陸採取的多種措施是針對上述挑釁的有力回擊，是為捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定、維護中華民族的整體和根本利益、維護兩岸同胞共同利益的正當之舉。

馬曉光指出，吳釗燮顛倒黑白，倒果為因，為民進黨當局謀「獨」挑釁的惡劣行徑辯解，企圖靠編織謊言、甩鍋大陸來欺騙島內民眾、誤導國際社會，完全是毫無廉恥的「戈培爾式」話術。

他強調，吳釗燮之流出於頑固「台獨」本性，置中華民族利益和台灣民眾福祉於不顧，甘願充當外國棋子，把寶押在外部勢力身上，挾洋自重，鼓吹戰爭，妄圖把廣大台灣同胞的身家性命拉進「台獨」制造的深淵，不僅不會得逞，而且終將難逃歷史的審判。

馬曉光表示，我們正告吳釗燮之流，若頑固堅持「台獨」立場，膽敢鋌而走險，拿兩岸同胞的利益福祉和台海和平穩定作賭注，幻想「以武謀獨」，必將遭致毀滅性失敗。

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責任編輯：連兆鋒