【中澳關係】進口量激增20倍 彭博：澳洲龍蝦或借道香港入內地

在中澳關係緊張下，不少澳洲商品被限制進入中國，龍蝦行業備受打擊。惟外電報道，澳洲龍蝦或借道香港，進入中國內地。

彭博報道，自從澳洲對華出口於去年11月陷入停滯，香港成為了澳洲龍蝦全球最大進口地，去年10月至今年4月，月進口量增幅超過2,000%。

盡管較低價格可能刺激香港消費者的需求，但專家認為如此龐大的進口增幅，更大可能是源於灰色貿易，這些龍蝦可能借道香港，最終進入內地。

進口大增 料因灰色貿易

亞洲貿易中心駐新加坡執行董事Deborah Elms直言，身處抗疫限制的香港居民，過去6月消費的龍蝦是過去的20倍，這種可能性很小。而龍蝦是高價值產品，規避規則的動機很高。

去年中澳關係惡化後，中國加大澳洲產品進口限制或檢查。去年11月，曾有一批澳洲龍蝦在華因遭遇清關延誤後死亡或變質後，出口商已暫停發貨。另中國當局稱澳洲龍蝦樣本重金屬含量超標，澳洲方面去年12月向中國有關部門提交報告，至今仍在等待回音。

報道引述堪培拉漁業研究與發展公司（FRDC）匯編的官方統計數據，澳洲2019-20龍蝦出口額為5.44億澳元，其中對華出口佔93%；今年截至4月的出口額按年銳減99%。

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惟FRDC數據顯示，4月澳洲對香港龍蝦出口額達到2,500萬澳元，創2013年2月以來最高；前4個月總出口額高達7,810萬澳元，是去年總出口額3倍以上。

報道分析，這些龍蝦不大可能全都留在香港。根據中國海關數據，內地4月從香港進口的魚類及甲殼類動物，從去年9月的近50萬美元，大增至1060萬美元。而在百度的批發平台，多間供應商仍繼續提供澳洲龍蝦。京東網站上，澳洲龍蝦每隻約為1,500元人民幣，部分更可即日送達廣東。

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責任編輯：林佩怡

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