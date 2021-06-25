【科技戰】國務院：2025年中國公民具備科學素質比例超15%

在中美科技戰下，中央提出科技自立自強，加快建設科技強國，培養人才。國務院近日印發《全民科學素質行動規劃綱要（2021—2035年）》，當中提到中國科學素質總體水平偏低，要求到2025年，公民具備科學素質的比例超過15%，到2035年比例超過25%。

國務院表示，為落實國家有關科技戰略規劃，特制綱要。綱要引述中共中央總書記、國家主席習近平曾稱，科技創新、科學普及是實現創新發展的兩翼，要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置。沒有全民科學素質普遍提高，就難以建立起宏大的高素質創新大軍，難以實現科技成果快速轉化。

至於公民具備科學素質，是指崇尚科學精神，樹立科學思想，掌握基本科學方法，了解必要科技知識，並具有應用其分析判斷事物和解決實際問題的能力。

科學素質總體水平偏低 科學理性社會氛圍不夠濃厚

去年公民具備科學素質的比例為10.56%，科學素質水平大幅提升。惟中國科學素質建設仍有不足，主要是科學素質總體水平偏低，城鄉、區域發展不平衡；科學精神弘揚不夠，科學理性的社會氛圍不夠濃厚；科普有效供給不足、基層基礎薄弱；落實「科學普及與科技創新同等重要」的制度安排尚未形成，組織領導、條件保障等有待加強。

綱要提到2025年的目標，中國公民具備科學素質的比例超過15%，各地區、各人群科學素質發展不均衡明顯改善。而到2035年遠景目標，中國公民具備科學素質的比例達到25%，城鄉、區域科學素質發展差距顯著縮小，為進入創新型國家前列奠定堅實社會基礎。科普公共服務均等化基本實現，科普服務社會治理的體制機制基本完善，科普參與全球治理的能力顯著提高，創新生態建設實現新發展，科學文化軟實力顯著增強，人的全面發展和社會文明程度達到新高度，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。

綱要又稱，要擴大開放合作，開展更大範圍、更高水平、更加緊密的科學素質國際交流，共築對話平台，增進開放互信，深化創新合作，推動經驗互鑑和資源共享，共同應對全球性挑戰。

習近平：堅持把科技自立自強 作為國家發展戰略支撐

國家十四五規劃和2035年遠景目標綱要 全文發布

責任編輯：林佩怡

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