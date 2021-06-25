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日本完成RCEP國內批准程序 背着美國與中國推自貿區

國情動向 17:58 2021/06/25

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日本完成RCEP國內批准程序 背着美國與中國推自貿區

日本共同社報道，經濟產業相梶山弘志周五（25日）表示，內閣會議已批准日本去年11月簽署的《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）。梶山當日強調，協定生效有利於日本經濟發展。他還表示，政府會致力宣傳RCEP內容，以讓日本企業能夠獲得最大利益。

RCEP去年11月由亞太15個國家在線上簽署，包括中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭，以及東盟十國越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、新加坡、馬來西亞、汶萊、印尼，以及菲律賓。15國國內生產總值（GDP）和人口合計各佔世界約30%，令RCEP會成為全球最大自由貿易體系。

日本是繼新加坡、泰國和中國之後，完成RCEP國內核準程序的第4個國家。美國未有參與RCEP，此前也退出了亞太另一自貿協定《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。

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RCEP是日本首個與中韓兩國締結的經濟夥伴關系協定（EPA）。在RCEP議案審議批准方面，日本的反應可以稱得上迅速。RCEP議案4月2日開始在日本國會眾議院審議，於4月15日獲批通過，此後進入參議院審議，於4月28日通過，前後僅用不到一個月時間。

據日本政府此前發布的RCEP經濟效果評估報告顯示，RCEP有望使日本國內生產總值提高2.7%，並創造57萬個就業崗位。日本時事通訊社此前分析稱，RCEP生效，意味著以工業產品為主的91%的商品會取消關稅。

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責任編輯：連兆鋒

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