【挖礦禁令】內地比特幣礦主出走 拋售礦機像「賣廢鐵」

內地全面禁止加密貨幣挖礦活動，行業陷入癱瘓，路透報道，絕望的礦主抛售礦機，或在美國德州或哈薩克等地尋求出路。

在僅次新疆、中國第二大比特幣挖礦中心的四川，上周剛發布清理關停處擬貨幣「挖礦」的通知。報道引述當地一個加密貨幣礦場的營運者稱，許多礦主正在退出該行業，以遵守政府政策，「礦機賣得像廢鐵一樣」。

挖礦商無奈關停業務 礦機售賣跌8成

四川一位挖礦商說，上兩個月一台礦機售價為4000元（人民幣，下同），現在可能跌至700－800元。

雲南一名挖礦項目營運商也表示，「如果政府不允許（加密貨幣挖礦），我就只能退出」。

學者：中國加密貨幣挖礦時代終結

國務院在上月提出打擊比特幣挖礦和交易行為，以抵禦金融風險。分析人士認為，北京還擔心數字貨幣面臨潛在競爭，以及耗電巨大可能破壞環境。

而在北京發出打擊比特幣挖礦和交易行為通知後，包括内蒙古，新疆，雲南和四川在内的中國主要加密貨幣挖礦中心，亦已公布詳細的清理整頓措施。比特幣本周一度跌破30,000美元。有分析人士估計，中國比特幣挖礦禁令可能導致當地多達90％的挖礦活動下線。

有諮詢公司表示，中國多數挖礦者正關閉機器並賣掉，而有關禁令更令中國以外的所有挖礦業務直接受益。紐約大學法學院割教授Winston Ma更稱，「這標誌著中國加密貨幣挖礦時代的終結」。

礦主出走海外

報道指出，中國一些大型的挖礦運營商則準備轉赴海外。比特礦業（BIT Mining）周一（21日）表示，已成功將首批320台礦機運抵哈薩克，第二批和第三批共2600台礦機也將在7月1日前抵達。

該公司CEO表示，公司正加快在海外佈局高質量挖礦資源，該公司也已在德克薩斯州投資加密貨幣挖礦數據中心。

責任編輯：李冰琪

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