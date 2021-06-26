鍾南山：預計內地與香港7月可有限度通關

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山昨日（25日）接受內地傳媒訪問時表示，預計兩地應該在7月份能夠有限通關。

鍾南山表示，預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

至於中國何時可以打開國門，鍾南山覺得沒法預測。他說，若其他國家疫情若控制不好，中國永遠也打開不了國門，唯有寄望各方共同努力，實現疫苗共享，才可以恢復正常的國際交流。

對於最早在印度發現的新冠病毒變異毒株Delta，近期在廣州、深圳等地引發本土疫情。鍾南山總結：「深圳的Delta變異株與廣州的Delta變異株突變位點不同，是不同的來源。廣州的這次疫情可以說已經得到了有效控制，但深圳的還沒有真正地得到有效控制，需要高度警惕向周邊社區外溢並進一步向外地、外省擴散風險，以及在學校範圍內引起傳播的風險。」

指應對Delta毒株 要改變密切接觸者定義

他稱，對應Delta毒株，以前講「密切接觸者」的概念要改變了。因為Delta毒株載量高，呼出來的氣體毒性大，傳染性很強。過去的提法，發病前兩天跟病人的家人，家裡的人還有同一個辦公室的，或者一米之內有共同吃飯、開會等等，這叫密切接觸者。「但現在密接者這個概念要改變，在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前四天，跟這些病人相處的都是密切接觸者 。正因為有這個概念的改變，所以才會採用一些不同的管理模式，密封、封控、封禁等等」。

他並稱，雖然廣州某些高發區採取了整區在酒店隔離，解決了不少問題，但是普通酒店作為隔離酒店是不太合格的。廣州已經決定在郊區建立一個佔地25萬平方米的國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離標準設計，不會互相傳染，是真正的隔離酒店。

對於民眾擔心Delta變種病毒潛伏期是否更長，是否應該加強入境人員隔離管理，他表示，入境人員在隔離期內不需增加隔離時間，因為只有極少數的潛伏期長，但應增加在隔離時間內的核酸檢測頻率。

鍾南山又說，目前國產常用疫苗對Delta變異株還是有效的，大家應該打。而Delta變異病毒株的傳播中，主要重症病人多為老年人和兒童，這兩組人群應加強接種。

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責任編輯：蒯宇澄

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