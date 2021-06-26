河南武術館火災釀18死16傷 死者多為寄宿學生

河南省商丘市柘城縣一家武術館民房昨日（25日）凌晨發生火災，已造成18死亡、16受傷，死者大多數是7至16歲的寄宿學生。該縣縣委書記、縣長已被免職，武術館負責人等3人被刑拘。

遇難學生年齡介乎7至16歲

昨日凌晨3時許，商丘市柘城縣遠襄鎮北街一家武術館發生火災，共搜救出34人，其中18人死亡、4人重傷、12人輕傷。其中，18名遇難人員為該武術館學員，年齡約在7至16歲。

武術館附近居民表示，半夜大火傳出小孩們的呼救聲，居民提著水桶救火，但火勢猛烈一發不可收拾，以致傷亡慘重。

柘城縣市場監管局稱，該武術館名為柘城縣震興國際搏擊俱樂部，創始人陳某，2017年在市監局登記，經營范圍是武術培訓。

所在建筑為村民自建房

柘城縣消防救援大隊大隊長詹合義介紹，該場所作為武術培訓機構，應當主動辦理消防設計、驗收或備案手續，但機構所在建筑為村民自建房，建設時性質並非培訓機構，目前並未辦理審核、驗收或消防備案手續，相關情況還需進一步核實。

當地民眾稱，事發的「震興國際搏擊俱樂部」在當地頗為知名，學員常參加電視台演出。武術館開辦多年，過往無安全事故紀錄，每年暑假都會舉辦夏令營活動，很多家長會將孩子送進夏令營學武。據了解，這種形式的夏令營一般是封閉性訓練，青少年通常住在武館提供的宿舍。

有網民稱，事發時陳帶隊到外地比賽，懷疑是館內電線老化造成火警，由於房門被鎖上，孩子無法及時逃生。

事故發生後，河南省委省政府立即成立事故調查組。河南省書記、商丘市主要領導趕赴現場，指揮善後並指示全省進行地毯式安全隱患排查。事故也驚動中央，應急管理部部長黃明立即到部指揮中心視頻調度指導救援處置工作，並派應急管理部副部長宋元明帶隊的工作組趕赴現場指導處置工作。

目前，柘城縣委書記、縣長，遠襄鎮黨委書記、鎮長已被免職，武術館經營者陳林等3名涉事嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施。事故調查仍在進行中。

責任編輯：蒯宇澄

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