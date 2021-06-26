Tesla在華召回逾28萬電動車 涉主動巡航控制系統問題

國家市場監管總局今日（26日）午間發布公告稱，特斯拉召回部分進口和國產Model 3、國產Model Y電動汽車，共計285520輛。涉事車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在意外下啟動該動能。

不過，特斯拉會通過汽車遠程升級技術（OTA）為召回車輛免費升級主動巡航控制軟件，用戶無需到店。特斯拉表示，對於此次召回事件給各位車主帶來的不便深表歉意。

用戶可遠程完成軟件升級 無需到店

據公告，特斯拉汽車（北京）有限公司召回2019年1月12日至2019年11月27日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計35665輛。

特斯拉（上海）有限公司召回2019年12月19日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model 3電動汽車，共計211256輛；2021年1月1日至2021年6月7日期間生產的部分國產Model Y電動汽車，共計38599輛。

公告稱，本次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員誤激活主動巡航功能，包括當車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等。

主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情形，會影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。

公告稱，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級主動巡航控制軟件，用戶無需到店即可完成軟件升級；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患。

公告稱，本次召回活動是在國家市場監督管理總局啟動缺陷調查情況下開展的。受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司決定採取召回措施，消除安全隱患。

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責任編輯：蒯宇澄

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