深圳高檔小區生活用水污染 居民喝糞水數月身體不適

據內媒報道，近日，深圳市南山區一處均價約15萬元人民幣每平方米的高檔小區，因為設計漏洞，排水道污水倒灌飲用水箱，令部分居民連續兩月喝糞水或用糞水沖涼，多人出現身體不適，引發廣泛關注。

有居住在南山區薈芳園小區的居民上周二（22日）表示，自家水喉水有臭味，並已經臭了一段時間了，在向物業反映情況後，物業回復經檢查沒有發現問題。但越來越多居民發現水中有臭味，「有小孩洗澡洗到一半臭的受不了，有人洗手之後，手都是臭的」，於是再次向物業反饋，並請物業通知水務局前往檢查。

遇暴雨天氣 水箱被糞水池污染

南山區水務局工作人員到場進行取樣後證實，因小區水箱的設計不合理，居民生活用水水箱被糞水池中的污水所污染。據了解，小區中的水箱中有一個溢流管道，當水箱的水位過多時，會通過溢流管道溢流到污水井內，當遇到暴雨天氣，若污水井內的水位超過這個管道時，就會倒流回生活水水箱中。

據南山區水務局介紹，薈芳園小區建成於90年代中期，住戶約1000戶。小區設計有容積約800立方米的地下水池一個，水池內部未發現牆體滲水。根據現場調查，小區的供水系統設計存在嚴重缺陷，地下水池溢流孔接入了排水管網。

水務部門稱，目前南山區還有幾個小區也採用了這種不合理的設計，南山區已計劃對這幾個小區實施改造。

不少居民過敏感染

在得知生活用水被污染後，有居民在微信群組中懷疑自己「喝了兩個月的糞水」；還有孕婦質疑飲用污水會否影響孩子的健康；令有不少居民表示自己因使用、飲用糞水，出現眼痛、扁桃體發炎、真菌感染、過敏、腹瀉等徵狀。

▲ 據居民自行統計，小區內已有幾十人因使用污水而身體不適。

目前，南山區稅務局已就此採取緊急措施，每日派出送水車到小區為居民解決用水問題，且已將溢流口封堵，杜絕排水不暢導致的返流問題。

責任編輯：蒯宇澄

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