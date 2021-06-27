天問一號新片曝光 聽到來自火星聲音 更寫下這個首次

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國家航天局周日（27日）發佈中國天問一號火星探測任務多段新影片，內容包括天問一號著陸巡視器開傘和下降過程、更有「祝融號」火星車駛離著陸平台時所產生的聲音。祝融號火星車放下相機，後退準備與著陸平台「自拍」的片段，更是人類第一次看到火星車在火星移動的影像。
國家航天局表示，截止6月27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天（自地球發射開始計算），目前地火距離（火星與地球之間距離）3.6億公里。
「祝融號」火星車已在火星表面工作42個火星日（一火星日長約24小時39分鐘），累計行駛236米。環繞器和火星車工作狀態良好。
在上面的影片當中，第一段是天問一號著陸火星的過程片段。著陸巡視器與環繞器分離後，在5月15日成功著陸火星，著陸巡視器的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，動力減速和避障等過程。
第二、第三段分別是祝融號火星車原地轉彎、後退移動的片段。6月1日，火星車WIFI分離相機拍攝著陸平台與火星車合影，相機記錄了火星車後退移動和原地轉彎過程，這是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。
根據WIFI相機視場、焦距等參數，工作人員規劃了相機分離的位置和行駛路徑，火星車行駛到分離點後，釋放WIFI相機，後退至合影點，相機拍攝著陸平台與火星車正面合影，隨後火星車轉彎，側身面對相機，拍攝著陸平台與火星車側身合影。
第四段是祝融號火星車，駛離著陸平台過程產生的聲音，以及相機所拍攝照片的影像。5月22日，火星車成功駛離著陸平台，到達火星表面開始巡視探測，火星車前後避障相機，記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據。
聲音紀錄了火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。
國家航天局稱，火星車後續會繼續按計劃開展移動、感知、科學探測，環繞器繼續運行在中繼軌道，為火星車巡視探測提供中繼通信，並開展環繞探測。
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責任編輯：連兆鋒