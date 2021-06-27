內地網紅「泰式檸茶」被驗出日落黃 深圳15企業受查

兩岸三地近年都流行茶飲，吸引不少年輕人「打卡」，「泰式檸檬茶」近日更火爆異常，但這些鮮豔顏色飲品也令人關注其色素來源。內地傳媒報道，深圳有15批次「泰式茶飲」等網紅飲品，驗出違規添加劑著色劑日落黃，當局已立案調查15家相關企業。

澎湃新聞報道，深圳市市場監督管理局展開為期兩個月，針對「泰式茶飲」等網紅飲品的專項整治，抽檢20批次樣品之中，有15批次超範圍添加食品添加劑日落黃。

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根據國家規定，在常用的人工合成著色劑中，日落黃、莧菜紅、胭脂紅不能在茶飲料中使用；茶飲料中檸檬黃和誘惑紅的最大使用量為0.1g/kg，亮藍的最大使用量為0.02g/kg。

長期或一次性大量食用色素含量超標的食物，可能會引起過敏、腹瀉等癥狀，當攝入量過大，超過肝臟負荷時，會在體內蓄積，對腎臟、肝臟產生一定的傷害。

深圳市市場監管局已對檢測不合格的15家茶飲單位進行立案調查，同時引導餐飲單位做好質量管理，立即下架和銷毀不合格產品，如果抽檢不合格項目由原料茶底帶入的，同時向供貨商傳達不合格信息，確保對不合格產品控制到位、源頭追溯到位、原因排查到位、整改落實到位。

內地食品安全法規定，生產經營超範圍、超限量使用食品添加劑食品，除沒收違法所得及相關制作原料工具外，違法生產經營的食品、食品添加劑貨值金額不足一萬元的，並處五萬元以上十萬元以下罰款；貨值金額一萬元以上的，並處貨值金額十倍以上二十倍以下罰款；情節嚴重的，吊銷許可證。

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責任編輯：連兆鋒