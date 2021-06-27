【建黨百年】七一勛章將首次頒授 帶你看看是怎樣的

中國共產黨建黨百年紀念日臨近，設立了黨內最高榮譽「七一勳章」。新華社周日（27日）報道，經中共中央批准，七一勳章頒授儀式會於6月29日星期二，上午10時在北京人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平屆時會首次頒授七一勳章，並發表重要講話。

七一勳章是黨內最高榮譽，以樸素、莊重為主要設計理念，以紅色、金色、白色為主色調，使用冷壓成型、花絲鑲嵌、彩絲織錦等工藝制作。

有別於國家勳章和國家榮譽稱號獎章的金屬章鏈，七一勳章使用織物綬帶，採用向日葵、光芒、星光等元素。寓意在黨的陽光沐浴下，勳章獲得者一心向黨，全心全意為人民服務，不忘初心、牢記使命、砥礪前行。

據介紹，七一勳章章體採用黨徽、五角星、旗幟、豐碑與光芒、向日葵、大山大河、如意祥雲等元素。黨徽體現黨的領導和核心地位，五角星象征共產主義崇高理想與薪火相傳，豐碑與光芒寓意黨的輝煌歷程與豐功偉績。

向日葵象征全黨全國緊密團結在黨中央周圍，大山大河體現黨員的理想和追求，如意祥雲寓意祖國繁榮昌盛、和諧發展，旗幟寓意在黨的領導下，為實現革命理想而永遠奮鬥。

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責任編輯：連兆鋒