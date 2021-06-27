內地5月工業企業利潤年增36.4% 延續穩定復甦

國家統計局今日（27日）公布，5月份規模以上工業企業利潤按年增長36.4%，比2019年同期增長44.6%，兩年平均增長20.2%。官方解讀指，增長分別受市場需求恢復、大宗商品升價、防疫物資需求旺盛等帶動。整體而言，延續了穩定復甦勢頭，但企業盈利不平衡狀況較為突出，復甦基礎尚不牢固。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，5月份，近七成行業利潤錄得增長，八成盈利超壩2019年同期。其中，原材料製造業利潤保持較快增長，醫藥等消費品製造業利潤增長明顯加快。一方面，受益於市場需求恢復、大宗商品價格上升等因素，當月，黑色金屬、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料，以及化學製品製造業、石油煤炭及其他燃料加工業利潤增長較快，4個行業合計拉動規模以上工業企業利潤兩年平均增長8.3個百分點。

另一方面，受新冠疫苗、檢測試劑等防疫、抗疫物資的需求旺盛帶動，醫藥製造業利潤保持快速增長，利潤按年增長85.7%，兩年平均增長50.9%，分別較4月份加快23.6和12.5個百分點。縱觀今年1至5月，41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加。

朱虹分析，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果持續鞏固，市場需求穩定恢復，工業企業經營狀況不斷改善，企業利潤持續穩定增長。但復甦基礎未牢固，企業盈利不平衡。下階段，要持續推動改革創新，激發市場主體活力，助企業紓困，引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟穩定復甦。

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責任編輯：陳建錫