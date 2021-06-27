楊利偉憶上太空：以為自己要犧牲了 文章選入內地課文

中國空間站（太空站）今年6月啟用，神舟十二號任務實現了中國載人航天「三步走」戰略最後一步。中國首位航天員楊利偉18年前乘坐神舟五號上太空，他的一篇收錄在內地語文課本的文章，近日獲「再發現」廣為流傳。楊利偉在這篇題為《太空一日》的文章中，憶述他當年發射升空時，有一刻「真的以為自己要犧牲了」，因為火箭與飛船劇烈抖動，五臟六腑都似要震碎。

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內地傳媒報道，近日有網民發現，2018年新修訂的人教版七年級（初一）下冊語文書中有篇課文名為《太空一日》，作者正是楊利偉。因為教材是近幾年新修訂的，不少人都未看過或學過，文章被發到網上後隨即瘋傳。

《太空一日》選自楊利偉著書《天地九重》，文章講述了楊利偉對於進入太空的所經、所歷、所見、所感，內容可說是他了迄今為止最為全面和詳盡的描述。

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這篇課文中可以讀到，楊利偉乘坐太空飛船時奇妙的身體感受，他在太空飛行14圈，經歷了地球上14個晝夜，看見了怎樣的太空奇景，他在太空中遇到了什麽樣的危險與痛苦，經歷了哪些驚心動魄的時刻。

文章開篇，楊利偉就寫到了神舟五號發射不久的緊急時刻：

「就在火箭上升到三四十公里的高度時，火箭和飛船開始急劇抖動，產生了共振。這讓我感到非常痛苦。」

「人體對10赫茲以下的低頻振動非常敏感，它會引起人的內臟共振。而這時不單單是低頻振動的問題，是這個新的振動疊加在大約6G的一個負荷上。這種疊加太可怕了，我們從來沒有進行過這種訓練。

「意外出現了。共振以曲線的形式變化著，痛苦的感覺愈來愈強烈，五臟六腑似乎都要碎了……在痛苦的極點，就在剛才短短一剎那，我真的以為自己要犧牲了。」

楊利偉形容，共振維持和26秒中，不僅自己感覺特別漫長，地面的工作人員也陷入了空前緊張。「飛船傳回來的畫面是定格的，我整個人一動不動，眼睛也不眨。大家都擔心我是不是出了甚麼事故。」

「後來，整流罩打開，外面的光線透過舷窗一下子照射進來，陽光很刺眼，我的眼睛忍不住眨了一下……指揮大廳有人大聲喊道：『快看啊，他眨眼了，利偉還活著！』所有的人都鼓掌歡呼起來。」

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楊利偉說，飛行回來後自己詳細描述了這種難受的過程；經過分析研究，工作人員認為，飛船的共振主要來自火箭的振動。「隨後他們改進技術工藝，解決了這個問題。」

楊利偉在《太空一日》中，還記述了神舟五號歸途的「驚心動魄」。《太空一日》全文如下：

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