【廣東疫情】廣東連續5天「零新增」 廣佛多地開放堂食服務

據廣東省衛生健康委員會週日（27日）通報，6月26日0時至24時，全省無新增本土確診病例和本土無症狀感染者。廣東省連續5天「零新增」。

廣州連續7天「零新增」

截至26日24時，廣州已經連續7天報告「零新增」。本輪疫情全市累計報告153例感染者，包括146例確診病例和7例無症狀感染者。

廣州市衛生健康委員會26日發佈通報，該市荔灣區、白雲區、南沙區的四個區域調整為疫情防控低風險地區。目前廣州全市疫情防控中風險地區清零。

此輪廣州「5•21」本土疫情獲得有效控制，廣東多地開放堂食服務。26日，廣州市天河區全區所有餐飲服務單位全面恢復堂食服務；佛山五區餐飲場所均恢復部分堂食服務。

中國國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家、北京協和醫院重症醫學科主任隆雲26日晚在接受媒體採訪時表示，在本輪疫情中，廣州共收治了166例確診病例。目前廣東疫情得到了有效控制，多數患者的病情都在好轉，他們以輕型和普通型為主，有1例危重症病人在院治療。

截至27日13時，廣東仍有4個中風險地區，分佈在深圳、佛山和東莞。

內地增14例新冠確診輸入病例

另外，內地昨日（26日）新增14例新冠肺炎確診病例，全屬境外輸入，在雲南、福建等地錄得，無新增本地確診和死亡病例。內地再多21名無症狀感染者，其中廣州新增1例境外輸入無症狀感染病例，30歲男子本月11日由烏干達飛抵廣州入境，隔離期間核酸檢測呈陽性。

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責任編輯：李冰琪