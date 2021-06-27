發改委：煤炭供應趨穩 預計7月價格出現較大跌幅

內地煤炭價格近期高位波動，國家發改委昨日（26日）表示，已通過增產增供、投放儲備、加強合約監管等措施保供穩價，當前全國統調電廠供煤大於耗煤，存量維持在20日左右的合理水平。隨著夏季水電及太陽能發電增加、煤炭進口加快，煤價難再大幅上升，並預計在7月份將有較大跌幅。

發改委負責人表示，在夏季升溫、經濟持續向好下，用電需求保持較高增速，由於前期來水不及往年，市場預期電煤消費還將增長。近期全國發生多宗安全事故，各地展開安全檢查，部分地方煤礦停產減產，個別貿易商趁機抬高報價，助長市場看漲情緒。但綜合而言，生產供應總體穩定，不存在大幅升價基礎。

為了保供穩價，發改委同有關方面採取多項措施，一是全力推動增產增供，督促主要產區和企業按照「一礦一策」原則增產，保障供電；二是促進優質產能釋放，加快手續辦理力度；三是投放儲備，在供需偏緊時段補充市場供應；四是加強中長期合約履約監管，督促供需雙方嚴格履行，穩定供應基本盤。

進入夏季後，煤價將進入下降通道，負責人指出，主要產區停產煤礦將逐步恢復，料7月初能夠回到本月上旬的產量，而根據進口煤訂單情況看，7月、8月均是進口煤到貨的高峰期，供應將進一步得到有效補充。此外，水電在進入汛期後出力明顯增長，太陽能發電也加快，將有效替代及減少火電用煤需求。

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責任編輯：陳建錫