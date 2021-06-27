華為任正非：不能因美國打壓就不學習美國 這樣會自閉

華為創辦人任正非近月講話曝光。任正非向華為員工表示，不能因為美國打壓就不向美國學習，因為美國科技「還是比我們強很多」，華為是全球一部分，不向美國學習則會「走向自閉」。任正非又談到內地「內卷」社會現象，表示華為需要「多基因融合突變」，防止內卷。

華為心聲社區微信公眾號周末公佈了，任正非與華為2020年金牌員工代表座談會上的講話，日期為5月8日。會上有員工提及，華為業務因為美國制裁非常困難，問任正非是不是要堅定國產化的方向往下走。

任正非回答時反問：「中國是不是全球的一部分？是。所以，我們堅持全球化也就包含了國產化，我們不可能走向封閉，必須走向開放。」

他指出，華為仍然要堅持向美國學習。「美國百年積累，靈活的機制，在科學、技術上還是比我們強很多。」

對於有意見認為美國社會問題很多，任正非強調，自己講的是科學、教育和技術問題。「社會問題太複雜，讓政治家們去解釋；科學是真理，只有一個答案，科教是比較單純的，這方面美國是強大的，它百年的基礎是比較牢實的。我們不能因美國打壓我們，就不認為它不是老師，不向美國學習，這樣會走向自閉。」

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任正非談到，一些職場老兵員工將外部經驗帶入華為，讓華為從「游擊隊」逐步轉為「正規軍」；華為30多年摸著石頭過河，建立了自己的體系，雖然在向「貓」學習，但其實學得還不像，至少還不會「上樹」。

他向員工說：「你們帶來了職業經驗，就要教我們『老虎』怎麽上樹......華為像蛭形輪蟲一樣是單基因文化，需要多基因的衝突、多基因的融合產生突變。這些突變有利於潛力的爆發。」

任正非認為，科學探索不應怕犯錯。「回顧五千年歷史，皇帝身邊能當宰相的一定都是優秀的人，但是宰相一犯錯，往往就會被滅九族，血脈不留，其實就是把這條基因給斷了。農民起義，進城殺富人，斬草除根，也是不留基因。」

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他指出，如今開放改革，發現冒出很多新的事物，這就是開放改革，引入多種文化衝突，兩條基因融合產生的突變，產生的優秀結果。「華為文化就是一條單基因鏈，必須有衝突來促變，心聲社區、遍地的咖啡館、AT的任職年限、專家委員會的任期制、董事會/監事會的任期制……都是改變單基因遺傳，防止熵增、沈澱、內卷化。」

「內卷」是內地近期流行語，大意指社會以至個人日常生活各方面都出現極度競爭，投入大量精力，卻仍毫不見得有出路。

任正非表示華為要防止內卷，但強調工程領域要精益求精。「這不叫內卷，內卷是發生在不應該進行精益求精的地方。」

「科學是犯大量錯誤以後才能有所發現，技術創新也是會有大量失敗，但是工程呢，比如一座大橋的建設不是可以隨便創新的，那樣大橋可能就容易垮塌，大橋的工程方案是經過了千百次論證，才敢用這個公式來設計大橋。所以，你們做光相關的器件，也要走這個路線，紮紮實實，精益求精。」

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責任編輯：連兆鋒