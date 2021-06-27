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NASA支持永遠排除中國於國際太空站 馬斯克炮轟

國情動向 18:55 2021/06/27

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中國太空站啟用、天問一號登陸火星、嫦娥五號從月球採集土壤返回，中國航天技術發展近期受到國際注視。美國太空總署（NASA）負責人在國會質問下，表示支持將禁止中美太空合作的美國立法永久化，亦即等於永遠禁止中國參與國際太空站。NASA這表態受到SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）批評。

NASA首長尼爾森（Bill Nelson）上周出席眾議院科技委員會聽證會，議員不少提問都指向中國。尼爾森反覆請求國會在下個財年增加撥款，讓NASA「更好地與中國競爭」。

美國國會2021財年向NASA月球登陸器研發項目撥出8.5億美元。尼爾森表示，NASA需要更多資金，以搶在中國之前，讓美國航天員再次登陸月球，並進軍火星。

尼爾森被問及是否支持將針對中國的「沃爾夫條款」永久化時，給出了肯定的回答。美國前眾議員沃爾夫（Frank Wolf）提案2011年獲國會通過，歧視性地明文禁止NASA與中國技術交流。

但尼爾森同時補充道，這並不代表中美不能尋找合作的領域。他認為，兩國在避免航天器碰撞、移除太空垃圾等方面都可以合作。

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尼爾森表態後，馬斯克在Twitter表示，健康的競爭沒有問題，但將「沃爾夫條款」永久化「有點太過份」。「如果航天器能從一個太空站去另一個太空站，那就很酷。」

事實上，「沃爾夫條款」在美國科學界受到不少質疑，認為這既沒法令中國航天發展停頓，同時亦阻礙了美國航天發展。輿論也注意到，國際太空站可能在2024年底退役下，中國太空站或會成為唯一太空站。

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責任編輯：連兆鋒

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