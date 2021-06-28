▲ 美國密謀杯葛北京冬奧？這「首席盟友」成了攔路虎

距離東京奧運開幕只剩不到一個月，日本疫情仍維持於高於去年速度蔓延，但東京奧運已是箭在弦上不得不發，日本政府可說不為經濟只為政治。明年2月的另一場奧運會——北京冬奧同樣被染上政治色彩。美國視之為孤立中國的機會，環繞北京冬奧議題的角力勢必在未來半年火花四濺。

事到如今，日本舉辦東京奧運的經濟意義已經無幾。由於疫情未受控，當局決定禁止海外觀眾入場，而本國現場觀眾也不得超過場地上限一半，且於1萬人封頂。

這意味門票收入大打折扣外，日本也享受不到奧運帶來的旅遊收益。東京奧運逾150億美元官方公佈開支，已經石沉大海。

但政治上，日本政府確有需求堅持舉辦奧運。

日本需在10月或之前舉行大選，首相菅義偉作為前任安倍晉三「大內總管」，在自民黨內並無自己派系支持。

他保住相位的最簡單途徑，就是確保自民黨選情向好，而一場成功的奧運會，總能多少增加國民對政府好感一段時間，如果日本運動員把握主場之利金牌激增，就更是如此。

北京冬奧明年初就要舉行，更增加了菅義偉冒着疫情辦奧運的壓力。畢竟沒有日本政客會願意承認失敗，然後再眼白白看着對手中國成功。

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這些關聯在近日構成一個奇特現象：美國謀劃是否帶頭杯葛北京冬奧之際，「首席盟友」日本成了攔路虎。

菅義偉4月成為拜登白宮的首名外賓，罕有附和美方在聯合聲明點名台海問題，激起中方反彈。

惟中日外長通電「吵架」之餘，雙方再次表明，互相支持辦好東京奧運和北京冬奧。

日本顯然擔心中國會以其之道還治其之身，不敢貿然和應美國杯葛北京冬奧的呼聲。

同理，中國要合縱連橫避免美國帶頭杯葛冬奧成真，首先也要支持東京奧運來穩住日本。

難怪，美國「首席盟友」忽然間變得不怎麼「首席」。日媒稱，拜登可能缺席東京奧運開幕禮，僅由第一夫人吉爾代為出席。

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事實上，美國是否發起杯葛北京冬奧的考慮也相當複雜。談起美國如何看待對手主辦奧運，歷史反映杯葛未必明智。

1936年柏林奧運在二戰前夕舉行，美國沒有杯葛這場德國主辦的國際盛事。

結果，美國黑人田徑運動員歐文斯（Jesse Owens）勇奪男子100米、200米賽跑、4x100接力賽及跳遠4塊金牌，粉碎了納粹「雅利安人至上」的種族主義意識形態。

儘管黑人在美國國內受到壓迫，此役仍然成了美國價值觀在國際輿論場上的經典大捷。

反觀1980年莫斯科奧運，美國因為不滿蘇聯前一年開始侵略阿富汗而牽頭杯葛，結果卻令卡特政府自己頗為尷尬。由於......而且美國主要盟友之中......今天特朗普更不知是否故意令拜登日子更難過......

（節錄）

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