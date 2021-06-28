Delta兇猛1秒播毒！東莞麥當勞男生與女子擦身過中招

新冠肺炎變種病毒株Delta入侵廣東，被發現播毒能力驚人。東莞一名確診30歲女子於麥當勞餐廳就餐時，兩名沒戴口罩的男生，只在女子餐桌傍擦身而過，即於瞬間受感染，時間估計只於1秒之間。但同樣令人詫異的是，女子最親密的年幼孩子及年邁的奶奶，反而沒有被感染，他們為何能抵抗到兇猛的病毒，引起關注。

根據廣州日報、環球時報等報道，東莞6月18日報告30歲女子李某婷確診，為東莞本輪疫情首例確診者，其後兩名男學生也相繼確診。流行病學調查顯示，李女是在麻涌星河城市廣場麥當勞餐廳，把病毒傳給兩名男生，

星河城市廣場是麻涌鎮最繁華的場所，麥當勞餐廳進出人員眾多。李某婷和丈夫6月12日晚7時50分許，帶著家人在一樓點餐完後，再到二樓用餐。幾乎就是前後腳，廣州新華學院東莞校區男學生賈某某、井某也進入了麥當勞。

男生沒戴口罩 瞬間中招

餐廳內的多個閉路電視鏡頭，控還原了李女與男生如何交集。原來，李某婷一家在二樓坐下用餐時，賈某某、井某隨後也上樓了，兩人沒有戴口罩，近距離經過李某婷的餐桌，期間李某婷未佩戴口罩正在與家人交談。

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當局相信就在這一瞬間，李某婷便把病毒播給兩男生。

但值得注意是，李某婷在東莞的家人4次核酸檢測結果均為陰性，其最親密的年幼的孩子、年邁的奶奶也沒有被感染。

東莞市疾控中心副主任羅東表示，東莞三宗確診病例感染的均為Delta變種病毒株，國內外現有研究數據顯示，Delta變種病毒株傳播力強、潛伏期短、病毒載量高、病情發展快。

染疫女年幼孩子、年邁奶奶沒中招

羅東說，「6月12日晚，在麥當勞餐廳時，可能正好是李某婷病毒載量最高時，兩個學生正好碰上了」。

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他又指，目前對Delta變種病毒株的研究還在進行中，科學家也還沒完全掌握，就他個人理解，這或許是兩個學生被感染的原因。

至於為何李某婷的孩子及奶奶反而沒有被感染，羅東則表示：「這個確實不好說，也沒有定論，還需要對她的家人進行密切觀察」。

責任編輯：鄧國強

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