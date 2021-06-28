Delta能越社交距離？台婦隔2米打招呼  戴了口罩也中招

Delta變種病毒已殺入台灣，傳播力被揭驚人。屏東枋山鄉從秘魯返台的祖孫感染印度Delta病毒，連帶他們的鄰居祖孫也感染，並發生群聚感染。其中，鄰居老婦向疫調人員表示，2人出來倒垃圾，都有戴口罩，只打個招呼就進屋，但已經瞬間播毒。

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，屏東近日爆發的士司機群聚疫情，經疫調發現，有染疫乘客的朋友，與從秘魯返台祖孫是鄰居。

中央流行疫情指揮中心確認，秘魯返台祖孫感染最早在印度發現的Delta變種病毒，連帶的士司機、乘客及乘客同居友人、及友人孫子都感染Delta變種病毒。

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Delta變種病毒是如何從居家隔離的秘魯祖孫，傳染給鄰居枋山鄉祖孫？縣府表示，枋山老婦向疫調人員說，她出來放置垃圾，剛好秘魯返台老婦也拿垃圾出來，彼此相隔1至2米，都有戴口罩，2人打了招呼，就迅速各自進入屋內。

當局調查是否有人違防疫規定

但結果，秘魯返台老婦已在這瞬間，把Delta傳給枋山老婦。

縣府表示，居家隔離的秘魯祖孫垃圾會有專人來收，至於是枋山老婦的說法是否屬實或是否違反規定，仍待釐清。

這宗全台首樁Delta變種病毒本土案例，屏東縣政府24日起就在枋山設篩檢站篩檢，截至周日並強制枋山鄉楓港村和善餘村2村村民進行篩檢，並禁止商店及菜市場營業3天進行大消毒，同時，在枋山鄉設前進指揮所，縣府也設立因應變種病毒防疫小組，全力防堵傳播鏈。

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責任編輯：鄧國強

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