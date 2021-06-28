【建黨百年】中央統戰部：保港澳繁榮 實現祖國完全統一是主要任務

中國共產黨7月1日迎來建黨百周年。中共中央統戰部副部長許又聲周一（28日）說，統戰工作堅持服務「黨和國家工作大局」，當前主要任務則包括「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。

7月1日是建黨百年，當局於6月28日上午舉行第二場記者會，由許又聲與中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，中央統戰部副部長許又聲，中央對外聯絡部副部長郭業洲，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀結合各部門職能介紹情況。

「為實現中華民族偉大復興服務」

據中央電視台報道，許又聲在應詢時稱，在中共「百年奮鬥歷程中，統一戰線積累了豐富的經驗」，概括起來就是「堅持中國共產黨的領導、堅持共同思想政治基礎、堅持大團結大聯合、堅持服務黨和國家工作大局、堅持求同存異、堅持大統戰工作格局」。

他進一步指出，當前，統戰的主要任務是「進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係和海內外同胞關係和諧，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興服務」。

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許又聲還說，統戰要「為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化服務，為維護社會和諧穩定、維護國家主權安全發展利益服務，為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務。」

他表示，「統一戰線始終高舉愛國主義和社會主義兩面旗幟。在大陸範圍內，社會主義是最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標。在大陸範圍外，愛國和擁護祖國統一是最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。」

十八大以來 全國紀檢監察機關查處408.9萬人

除此之外，郭業洲在會中說明中共中央對外聯絡部未來展望時也提到，要推動中共對外工作發展與貫徹落實黨中央的重大判斷、重大戰略、重大部署統一起來，「堅決維護黨的執政安全、社會主義制度安全，堅決捍衛國家的主權、安全和發展利益」。

另一方面，中紀委副書記、國家監委副主任肖培在記者會說，中共十八大（2012年）以來，全國紀檢監察機關立案審查的案件385萬件，查處408.9萬人、給予黨紀和政務處分374.2萬人。他並強調反腐敗鬥爭絕不能輸，要嚴查動搖者、兩面人。

他又說，中共十九大（2017年）以來，「在懲治腐敗的震懾下，在黨的政策的感召下，主動找黨組織找紀檢監察機關投案的是4.2萬人。」他並說，中共領導弱化、建設缺失、從嚴治黨不力、管黨治黨寬鬆軟，這些一度出現的狀況已經扭轉，曾經削弱的陣地已經鞏固。

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責任編輯：李冰琪

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