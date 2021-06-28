▲ Delta可怕超想像！感染者或遇4大危險 生命受更大威脅

廣州此前爆發Delta病毒本土疫情，疫情現已趨穩，但危機未解。內地醫療救治組專家總結今一波救治經驗指出，Delta有4大特點：一是高齡患者比例高，有三分之一病人為60歲以上；二是發燒比例高，超過80%；三是重症比率高達15％；四是病情進展快，過去要7至9天才會轉為重症，這次不到4天就可能轉重症，嚴重者甚至在24小時內轉危重型，為救治工作帶來不小挑戰。

根據南方日報報道，內地醫療救治組專家、北京協和醫院重症醫學科主任隆雲表示，廣州這一波疫情，是Delta病毒首次在中國出現，在與它交手的過程中，專家組逐步發現了一些規律和方法，「患者感染病毒後第5天至7天，會感覺很難度過，因為此時他們多有缺氧等表現，同時伴有影像學的改變。」

高齡患者比例高 重症比率達15％

隆雲指出，從臨床表現來看，年齡超過60歲，有基礎疾病、持續高熱不退、氧合能力下降等，是輕症轉向重症的高危因素；相比之下，小孩轉重症的比例低很多，這是有意思的現象，還需要更多研究才能進一步解釋。

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隆雲提到，目前新冠肺炎病毒治療暫無特效藥，治療原則是提升病人自身免疫力，控制病毒在體內複製的速度，首先會關注病毒核酸載量，如果載量高，患者病情進展可能就加快。

隆雲表示，在治療過程中，專家組實時動態監測病人其他指標，如CT影像學表現，全身炎症反應、氧合狀態等，做到「有的放矢」，精準干預，讓治療能取得更好的效果。

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隆雲指出，他們還是提倡提早氧療及俯臥位治療，新冠肺炎的炎症滲出通常是在雙側肺的下部，患者平常多為仰臥，這些炎性滲出液就堆積在下肺的後背部，採取俯臥位的時候，雙肺炎性滲出就不會聚集在下部，可以改善肺水的流動和肺的氧合。

患者感染第5天至7天 感覺很難過

隆雲提到，抗體治療是另一種方法，如果是患者自身抗體低，專家組會找來恢復期血漿進行治療，目前超過五分之一的病人在注入恢復期血漿後，抗體水平明顯增加，從臨床觀察上來說，臨床症狀有改善，但目前還沒有權威數據表明，它對重症與危重症的治療有絕對效果。

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隆雲強調，他們發現接種疫苗後，幾乎沒有發生重症和危重症病例，這說明疫苗在阻斷重症趨勢上有一定效果，但這一結論仍需要更多權威數據支持。

另外，對於本波疫情無症狀者比例較低的現象，隆雲認為，有時候，無症狀更多是病人自身感受，新冠患者在先前的臨床觀察中往往會出現「沉默性低氧」，也就是說，安靜待著的時候不缺氧，而稍稍一動就會喘不上氣。

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責任編輯：鄧國強

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