【建黨百年】中央財辦：中國經濟總量佔全球比例增至逾17%

中央財辦副主任韓文秀周一（28日）表示，新中國成立70多年來，中國經濟累計實際增長約189倍，現時經濟總量已超過100萬億元人民幣，是世界第2大經濟體，佔全球經濟比重增至17%以上。

7月1日是建黨百年，當局於6月28日上午舉行第二場記者會，由許又聲與中央紀委副書記、國家監委副主任肖培，中央統戰部副部長許又聲，中央對外聯絡部副部長郭業洲，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀結合各部門職能介紹情況。

韓文秀表示，新中國成立之初，連一輛拖拉機都造不出來，現在是全世界唯一擁有聯合國產業分類中，全部工業門類的國家。他指出，中國經濟實力和綜合國力快速提升，而人均國民收入當時只有幾十美元，成人識字率只有約20%，即是絕大多數人口當時是文盲。現時人均收入逾1萬美元，15歲以上人口平均受教育年限達到9.9年，又指小康社會全面建成，並正在向共同富裕目標邁進。

另外，他提到，中國式的現代化有5個重要特徵，包括人口規模巨大；全體人民共同富裕；是走和平發展道路的現代化。他說，中國始終把和平共處、互利共贏作為處理國際關係的基本準則，堅持多邊主義，反對霸權主義、單邊主義。

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責任編輯：李冰琪

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