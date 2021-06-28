▲ Delta六條權威解讀！張文宏：國產疫苗有效但要打足兩針

新冠肺炎Delta變種病毒入侵廣東，帶來的這一波疫情雖暫趨緩，但防疫工作仍面對挑戰。其中，國產疫苗對變異病毒是否有效？是否需要加強針來構築免疫屏障？華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏接受上海電視台《新聞夜線》訪談時，提供答案：內地現有疫苗對Delta有效，但必須打足兩針。

Q1：Delta變異株的傳染性強了多少？

張文宏：Delta雖然是最近在全球跑得比較快的病毒，但再快它也是冠狀病毒，依靠醫學界目前的手段，通過一些非藥物措施、擴大檢測和接種疫苗，還是有把握控制它的蔓延。比如在廣州，還是用了中國傳統的打法，最終控制住了。

Q2：無論如何變異，Delta仍是新冠病毒，這意味什麽？

張文宏：意味著醫學界原來採取的手段依舊有效，包括疫苗。病毒還是那個病毒，它雖然變得更狡猾，但依然在獵人的槍口之下。所以得繼續提高警惕，維持原來強效的抗病毒措施，繼續加強疫苗接種。

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Q3：Delta毒株傳播速度加快，是否要對密接者的概念做新的定義？

張文宏：其實，無論是不是變異病毒，只要接觸夠密切，14秒傳染就足夠。雖說Delta毒株的傳播速度加快了，但還是那句話，它傳播再快，也還是冠狀病毒，我們依然能控制住。

隨著疫苗接種普及率越來越高，內地醫學界贏的把握越來越大。目前的數據越來越確切，現有疫苗仍然是有效的。也就是說，目前內地應用的國產疫苗仍在Delta有效。

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Q4：本輪廣州疫情，發燒患者達到80%，患者從普通型向重症轉變的時間很短，這是否說明 Delta變異株致病性更強？

張文宏：國外的數據顯示，Delta毒株的病死率並未明顯上升；廣州醫學界也提供了非常好的數據，雖然病毒的進展速度快了，發展成重症的天數縮短了：但到目前爲止，Delta變異株在國內沒有死亡病例。這說明，無論是重症率還是病死率，都在掌握中。

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所以相信，中國醫生是有能力對付Delta，以及後面各種病毒毒株的。

Q5：變異株變化越來越快，是否會導致新的一波疫情大範圍出現？

張文宏：這種大範圍疫情如果出現，有可能就是病毒類型完全變了，就不是新冠病毒了，原來的疫苗完全失效。但從目前來看，Delta變異株並非是病毒類型改變，而是在傳播過程中有其特徵，所以仍在掌控之中。

Q6：市民個人最需要做的是什麽？

張文宏：疫苗接種非常重要，特別是已經接種過第一針的人。有的人還在猶豫：Delta來了，疫苗會不會沒有用？事實上，如果第二針不接種，Delta來了還真沒有用。所以趕緊打疫苗，打了第一針的，就快打第二針。

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有人問是否需要進行加強接種，這個問題還在研究中，目前沒有足夠證據支持需對Delta變異株進行加強接種。要提醒的是，加強接種也是在已接種的基礎上進行，如果沒接種過疫苗，何來加強接種？

此外，個人防護仍然重要。未來很長一段時間，我們都會繼續推進疫苗接種，並且呼籲大家保持個人衛生，繼續實施公共防疫措施。

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責任編輯：鄧國強

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