▲ Delta太強普通酒店隔離難阻斷 廣州決定這樣做

廣州Delta病毒本土疫情近日趨緩，中國工程院院士鍾南山認為，為了應對Delta病毒可能再次來襲，隔離的強度應該進行升級，「普通酒店作為隔離酒店是不合格的，廣州已決定建立一個5000房的『國際健康驛站』，房間都嚴格按照隔離標準建造，不會互相傳染，這樣才能叫隔離酒店。」

鍾南山表示，由於Delta變種病毒的感染強度非常高，醫院發熱門診要注意採用嚴格的管控措施，「現在全國大多數城市的醫院，真正符合發熱門診規格要求的不太多，必須要建築獨立、隔其他建築20米等。」

鍾南山提到，發熱門診必須要有嚴格的管控，要有很好的物理隔離，要相對獨立，跟普通的門診有完全不同的出入口，要選擇下風向的位置等。

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鍾南山指出，雖然廣州某些高發區採取了整區在酒店隔離，這樣解決了不少問題，但是普通酒店作為隔離酒店是不太合格的。

鍾南山強調，大概有全國超過80%以上，甚至接近90%國外來往的旅客都在這裡，廣州已經決定在郊區建立一個佔地25萬平方米的『國際健康驛站』，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離標準建造，不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。

此外，鍾南山還提到，在過去，發病前2天跟病人的家人、在同一個辦公室、1米之內有共同吃飯、開會的人員被定義為「密切接觸者」，但由於Delta變病毒傳染力更強，所以「密切接觸者」的概念應該更新，改為「在同一個空間、同一個單位、同一座建築、同一棟樓，發病前4天跟病人相處的都是密接者。」

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責任編輯：鄧國強

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