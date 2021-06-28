▲ 習普一致反對借人權制裁別國 拜登離間中俄失敗（第三版）

中國國家主席習近平周一（28日）與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤，兩國元首發表聯合聲明，正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延續。而根據中方通報，雙方一致反對打著「民主」和「人權」幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁，不點名反擊美國的意味強烈。

（新增官方通報習普會詳細內容及解讀）

習近平指出，兩國即將迎來《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，條約確立的世代友好理念符合兩國根本利益，契合和平與發展的時代主題，是構建新型國際關係和人類命運共同體的生動實踐。

今天的中俄關係成熟、穩定、堅固，經得起任何國際風雲變幻考驗。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，戰略協作富有成效，有力維護了兩國共同利益。務實合作成果豐碩，質量和體量同步提升。在國際事務中密切協調配合，共同捍衛真正的多邊主義和國際公平正義。

《中俄睦鄰友好合作條約》延續

習近平又指，在世界進入動盪變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作，為國際社會注入了正能量，樹立了新型國際關係的典範。他相信在《條約》精神指引下，無論前進道路上還需要爬多少坡、過多少坎，中俄兩國都將繼續凝心聚力、篤定前行。

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普京則熱烈祝賀中國共產黨成立100周年，指俄方珍視歷史上同中國共產黨的交往歷程，願同中國共產黨加強黨際交往，祝愿在中國共產黨領導下，中國經濟社會發展不斷取得新成就，並在國際事務中發揮更重要作用。

普京表示，《俄中睦鄰友好合作條約》體現了兩國人民世代友好的意願，《條約》確立的有關原則和精神為俄中關係長期順利發展發揮了重要、獨特作用。高水平。

中俄反對搞單邊強制性制裁

雙方強調，共同堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護全球戰略安全穩定，支持和踐行真正的多邊主義，反對打著「民主」和「人權」幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。

雙方一致同意，共同弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，加強團結協作，合力應對共同挑戰，推動構建人類命運共同體。

雙方強調，共同反對利用疫情和病毒溯源搞污名化、政治化。

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雙方同意，繼續保持密切高層交往，加強疫苗合作，繼續擴大雙邊貿易規模，拓展低碳能源、數字經濟、農業等領域合作，推進「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接。雙方將共同反對將體育政治化，俄方支持成功舉辦北京冬奧會。

雙方認為，當前形勢下，上海合作組織面臨新的機遇和挑戰，應全面謀劃和推進該組織發展。

雙方還對近期美國、北約加速從阿富汗撤軍、阿富汗安全形勢更加複雜嚴峻表示關注，強調共同維護地區和平、安全和穩定。

楊潔篪、王毅等參加上述活動。

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《中俄睦鄰友好合作條約》是普京與時任中國國家主席江澤民在2001年7月簽署的，中俄2021年3月達成協議，商定條約效力再次延長5年。

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值得注意是，美國總統拜登（Joe Biden）本月16日曾與普京在瑞士日內瓦舉會晤，拜登會後對媒體稱，中國正在擠壓俄羅斯。外界指，拜登此舉顯然試圖離間中俄關係。

不過，在不足兩周後，中俄兩國元首在視訊會議中，重申中俄兩國外交關係密切友好，並不點名批評美方對打著「民主」和「人權」幌子干涉別國內政，反對搞單邊強制性制裁。這反映拜登的離間中俄意圖，沒有產生成效的跡象。

責任編輯：鄧國強

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