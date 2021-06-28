▲ 【病毒溯源】武漢病毒所最後外國專家：我認識的同事 沒有人生病

新冠病毒溯源中美交鋒白熱化之際。彭博通訊社引述中國科學院武漢病毒研究所唯一、也是最後一名離開的外籍科學家指，病毒很可能是自然形成的，並強調自己在該所研究期間沒有生病、她認識的同事截至2019年底也沒生病。

這一表述，令華爾街日報早前宣稱，武漢實驗室有人在2019年底曾出現重病、懷疑病毒洩漏的說法，面對更多的質疑。而中方已多次表明，美方的「中國實驗室洩漏病毒論」沒有科學證據，背後是美方的抹黑。

彭博資訊報道，來自澳洲、對蝙蝠傳染病有深入研究的病毒學家安德森（Danielle Anderson），在去年12月武漢爆出首批新冠肺炎確診案例的前幾周，人都還在武漢。她是唯一一個在武漢病毒研究所BSL-4實驗室裡進行研究的外國科學家，一直到2019年11月。

外界半真半假訊息 掩蓋實驗室精確描述

安德森和被媒體稱為「蝙蝠女俠」的該所新發傳染病研究中心主任石正麗，共事了很長一段時間，能提供內部人士的視角。

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疫情爆發與研究同一病毒家族的實驗室都在武漢，引發病毒是否源自實驗室事故的揣測；儘管世衛等專家調查後，沒找到能證實「中國實驗室洩漏病毒論」的科學證據，但美國並對此緊咬不放。

安德森回應「中國實驗室洩漏病毒論」時直指，外界半真半假和扭曲的訊息，掩蓋了對這間實驗室的精確描述。

安德森說，實驗室有嚴格規定和要求，旨在確保正在研究的病原體受到控制，研究員也得先接受長達45小時的培訓，才能取得獲准獨自在實驗室工作的認證。

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出入該設施要經過精心編排的流程，其中離開的步驟尤其精細，須經過化學淋浴和個人淋浴，時間都精準計劃過，確保萬無一失。

此外，研究所也有通報程序，通報出現與在高風險防護實驗室的病原體相對應的症狀。

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對於美方等的「質疑」，安德森指出，「並不是說它很無聊，但這間實驗室，與任何其他高防護實驗室的工作方式相同。人們所說的並不是事實」。

安德森說，到2019年底，她在武漢病毒研究所認識的人裡，沒有人生病。「如果有人生病，我假設我也會生病，但我沒有。我在新加坡接種疫苗前先接受了新冠病毒檢測，我從未感染過」，她強調。

「我仍相信 新冠病毒比較可能起源於自然」

彭博社指，安德森的意思，並不是保證病毒絕不可能從實驗室洩出；但她說，她仍然相信新冠病毒比較可能起源於自然。

由於研究人員花了將近10年才確定嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的病原體，安德說，對於這場疫情還沒找出「鐵證」證明哪些蝙蝠是罪魁禍首，她並不感到驚訝。

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42歲的安德森現在在墨爾本的彼得杜赫提傳染病與免疫研究所（Peter Doherty Institute For Infection and Immunity）效力，她2016年起與武漢的研究人員合作，當時她是杜克新加坡大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）生物安全實驗室的科學主任。她研究伊波拉和立百之類的致命病毒，為什麼不會讓蝙蝠生病，還能在牠們之間永久傳播，這補充了武漢病毒研究所正在進行的研究，該研究所提供資金鼓勵國際合作。

安德森去年11月時被任命追查病毒起源、國際任務小組的十幾名專家之一。她並不想尋求鎂光燈，尤其她在2020年初揭露網絡上有關疫情的假訊息後，遭美國極端分子鎖定，接踵而來的網絡攻擊言論促使她向警方報案。

中國外交部回應涉《柳葉刀》事件

另外，有報道指，美方要求終止對美國早期新冠肺炎病例的科學研究，認為此舉對美國不利。

報道說，權威醫學期刊《柳葉刀（The Lance）》新冠肺炎疫情委員會疫情溯源特別工作組中的美國專家，受到「威脅」，甚至有「壓力」迫使工作組主席要求專家們放棄有充足科學證據證明的「蝙蝠成為新冠病毒自然宿主」論，轉而支持「實驗室洩漏」論。部分工作組專家可能不得不以辭職的方式，維護其所堅守的科學立場。？

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會答問時，回應說，「我也注意到有關的報道......這再次暴露了美方聲稱的『推進科學溯源』是假，借疫情搞政治操弄是真，防範疫情再次暴發是假，向中國甩鍋推責是真」。

責任編輯：鄧國強

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