Delta如暴風能一天變重症  專家指中西合璧療效更好

▲ Delta如風暴能一天變重症 專家指中西合璧療效更好

廣州與新冠病毒Delta變種正面交鋒一個多月後，廣州疫情稍緩、本土個案終於歸零。國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家、廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院副院長張忠德指出，Delta病毒害性更大，感染者甚至能於24小時內變重；但根據經驗，中西醫合璧治療方法，效果更為理想。

張忠德指，本次Delta變異株感染患者的特點包括：

其一，潛伏期短，一般3-7天就發病。

其二，高齡患者多，70歲以上患者佔比較大，最高年齡92歲，80歲以上的有十多人，合併基礎病和併發症者比例較高。

其三，病情進展快，既往多7-9天轉重症，此次疫情病人三到四天即轉重症，嚴重者在24小時內轉為重型或直接轉為危重型。

其四，此次疫情中，重症、危重症患者佔15%。

其五，病毒載量大，核酸轉陰慢。

張忠德說， 「可以看出，本次疫情老年病人多、潛伏期短、病毒載量大、重症率高、核酸轉陰時間長，給臨床救治帶來了極大挑戰」。

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他指出，廣州今輪疫情仍屬於中醫「疫病」范疇，核心病機為暑濕化熱、疫毒侵肺、元氣大虛，其中發熱比例超過80%，其中高熱比例高達34.5%，為歷次局部爆發之最。

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與武漢、河北、雲南等病例相比，由於南方夏季氣候炎熱、潮濕，患者汗多，所以病人「濕毒」程度更重。一些重症患者早期以氣虛為主，表現為極度乏力、食慾不振、呼吸微弱、舌苔黃厚膩等，於是選用西洋蔘湯補氣，如果是氣虛伴有陽虛者，則改用高麗蔘。

西洋蔘湯能補氣？

張忠德又說，在危重症和重症的治療上，治療組目前以中西醫結合治療為主，在堅持現代醫學救治手段同時，靈活使用中醫藥方案，托住患者生命體徵，為免疫功能的恢復爭取時間。

經過了中西醫協同治療，已有1宗危重症患者撤出人工肺（ECMO），3宗危重症患者拔管，8宗重症患者轉為普通型，阻斷57宗有重症傾向的普通型患者轉為重症，為防控Delta變異毒株提供了寶貴經驗。

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責任編輯：鄧國強

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