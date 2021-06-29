【中美角力】美眾院通過競爭力法案 將與參院磋商分歧

美國眾議院周一（28日）通過有關提高對華競爭力的兩項法案，並將與參議院磋商兩院分歧，以便獲得最終版本。有共和黨議員預計，最終立法版本可能不遲過9月或10月獲通過。

中國外交部曾批評美國參議院的法案，指其涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染「中國威脅」，鼓吹開展對華戰略競爭，在台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥冷戰零和思維，中方堅決反對。並堅決反對美國拿中國說事，把中國當「假想敵」，促停止推進有關議案、干涉中國內政。

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擬撥款1280億美元 提升研發能力

眾議院周一以345票比67票、351票比68票通過兩項法案，將在5年內為美國國家科學基金會、能源部撥款合共1280億美元。

其中，據此前報道，《國家科學基金會未來法案》將在5年內向國家科學基金會授權780億美元，其中140億美元用於幫助成立致力開發技術的新機構，以助美國領先競爭對手。至於《能源部未來科學法案》將在5年內授權500億美元，大部分用於國家實驗室。

參議院早前則通過2500億美元的綜合性法案，包括逾520億美元對半導體製造業的激勵和補貼。與參議院不同，由於眾議院採取更加分散的做法，意味兩院將圍繞分歧磋商，以便得出能獲得兩院通過的最終版本。

彭博引述眾議院科學委員會最高共和黨議員盧卡斯（Frank Lucas）表示，預計最終立法版本可能不遲過9月或10月，得到參眾兩院協商委員會通過。

兩黨現分歧 共和黨表明反對鷹法

另路透報道，眾議院外交事務委員會周三（30日）將審議《確保美國全球領導地位與接觸法案》，即「鷹法（Eagle Act）」，惟兩黨在如何應對中國問題方面存在分歧。

共和黨人周一表示反對該法案，包括反對鷹法中授權資助氣候倡議的條款，又認為鷹法要求進行太多研究，並將錯失採取有意義行動的機會，例如收緊對技術出口的控制，以及監管獲取某些類型的敏感個人數據。這意味著該委員會本周或在只有民主黨支持的情況下推進這一法案。

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責任編輯：林佩怡

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