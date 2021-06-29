【中美角力】美眾院通過競爭力法案 將與參院磋商分歧（第二版）

美國眾議院周一（28日）通過有關提高對華競爭力的兩項法案，並將與參議院磋商兩院分歧，以便獲得最終版本。有共和黨議員預計，最終立法版本可能不遲過9月或10月獲通過。

*16：30 新增中國外交部回應

中國外交部敦促美國會的有關議員，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，停止在涉華問題上搞政治操弄、審議推進有關的涉華消極議案，刪除其中涉華消極條款，多做有利於推動中美關係發展和兩國互信合作的事，為兩國重要領域合作創造有利條件。

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擬撥款1280億美元 提升研發能力

眾議院周一以345票比67票、351票比68票通過兩項法案，將在5年內為美國國家科學基金會、能源部撥款合共1280億美元。

其中，據此前報道，《國家科學基金會未來法案》將在5年內向國家科學基金會授權780億美元，其中140億美元用於幫助成立致力開發技術的新機構，以助美國領先競爭對手。至於《能源部未來科學法案》將在5年內授權500億美元，大部分用於國家實驗室。

參議院早前則通過2500億美元的綜合性法案，包括逾520億美元對半導體製造業的激勵和補貼。與參議院不同，由於眾議院採取更加分散的做法，意味兩院將圍繞分歧磋商，以便得出能獲得兩院通過的最終版本。

彭博引述眾議院科學委員會最高共和黨議員盧卡斯（Frank Lucas）表示，預計最終立法版本可能不遲過9月或10月，得到參眾兩院協商委員會通過。

兩黨現分歧 共和黨表明反對鷹法

另路透報道，眾議院外交事務委員會周三（30日）將審議《確保美國全球領導地位與接觸法案》，即「鷹法（Eagle Act）」，惟兩黨在如何應對中國問題方面存在分歧。

共和黨人周一表示反對該法案，包括反對鷹法中授權資助氣候倡議的條款，又認為鷹法要求進行太多研究，並將錯失採取有意義行動的機會，例如收緊對技術出口的控制，以及監管獲取某些類型的敏感個人數據。這意味著該委員會本周或在只有民主黨支持的情況下推進這一法案。

中國外交部發言人 汪文斌今日表示，中方此前已就美國會有關法案表明嚴正立場，指該法案罔顧事實，渲染對華戰略競爭，污衊抹黑中國發展道路和內外政策。 在涉及中國主權和領土完整問題上，干涉中國內政，損害中方利益。 中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益。他又稱， 美國要怎發展、 提升自己的競爭力是美國自己的事，但不應當總是拿中國說事，把中國當做「假想敵」，指 美國最大的敵人是自己。

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責任編輯：林佩怡

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