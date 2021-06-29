【建黨100周年】習近平頒授七一勳章：越偉大事業 越充滿挑戰（多圖，有片）

▲ 【建黨百年】習近平頒授七一勳章：越偉大事業 越充滿挑戰

中共建黨百年大慶前夕，中共中央周二（29日）在北京人民大會堂舉行「七一勳章」頒授儀式，中共總書記習近平向29人授予黨內最高榮譽。習近平接著發表講話，重申不忘初心，說「越是偉大的事業，越是充滿挑戰，越需要知重負重」。

（11:00 新增習近平講話內容）

習近平向29人頒授「七一勳章」後發表講話，指一百年來，中國共產黨矢志踐行初心使命，團結帶領人民開辟了偉大道路、建立了偉大功業。

一百年來，一代又一代中國共產黨人，爲贏得民族獨立和人民解放、實現國家富強和人民幸福，前仆後繼、浴血奮戰，艱苦奮鬥、無私奉獻，譜寫了氣吞山河的英雄壯歌。

習：保持「敢教日月換新天」昂揚鬥志

習近平說強調，堅定信念，就是堅持不忘初心、不移其志，以堅忍執著的理想信念，以對黨和人民的赤膽忠心，把對黨和人民的忠誠和熱愛牢記在心目中、落實在行動上，爲黨和人民事業奉獻自己的一切乃至寶貴生命，爲黨的理想信念頑強奮鬥、不懈奮鬥。

但他指出，越是偉大的事業，越是充滿挑戰，越需要知重負重。「全黨同志都要保持『越是艱險越向前』的英雄氣概，保持『敢教日月換新天』的昂揚鬥志，埋頭苦幹、攻堅克難，努力創造無愧於黨、無愧於人民、無愧於時代的業績」。

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「七一勳章」於2017年由中共中央批准實施，是由中共中央決定、中共總書記簽發證書並頒授的黨內最高榮譽。

獲「七一勳章」者要符合四條件

6月29日10時，習近平與「七一勳章」獲得者一同入場。頒授會由中共政治局常委王滬寧主持。此外，中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，及中國國家副主席王岐山等出席。

中共組織部副部長傅興國此前說，提名「七一勳章」的條件有4項：

一是理想信念堅定，對黨忠誠，自覺增強四個意識，堅定四個自信，做到兩個維護。

二是為中國革命建設，改革，為全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰，為推進黨的建設新的偉大工程做出傑出貢獻，建立卓越功勳。

三是道德品行高尚，創造寶貴精神財富。

四是在全黨全社會具有重大影響，受到高度讚譽。 ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2021年5月，中共中央稱，經過初審、考察和審議研究，共產生29名「七一勳章」提名建議人選，其中3人已歿。

29人包括有在中印邊境衝突中陣亡的營長陳紅軍、中共創始人之一李大釗之孫李宏塔、中共初創時期主要人物之一瞿秋白的繼女瞿獨伊、雲南華坪女子高階中學校長張桂梅、新疆布力開村黨支部原書記買買提江·吾買爾等。

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責任編輯：鄧國強