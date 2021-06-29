受二手房市場回調影響 深圳新盤遇冷打九折成交

深圳二手房市場回調，市場預期加速回落，新房市場亦受此影響。龍崗區布吉一新樓盤為部分客戶推出真金實彈優惠，房屋簽約總價相當於打9.13折左右，可節省至少30多萬元（人民幣，下同）。

據內媒證券時報，隨著監管趨緊，深圳新房一開盤就當天售罄的情況已不如以往那麼常見。而在布吉片區，一處新盤更直接推出開盤折扣。按照其提供的折扣說明計算，如果是3成首付客戶準時簽約，房屋簽約總價打完折後可以節省31.5萬至45萬元，相當於打了9.13折左右。

剛剛以二套房的身份成功買到龍華片區一處新房的陳小姐稱，「我也覺得很驚訝，這在去年應該是不太可能的事。」她說，「由於金融端的監管趨緊，身邊一些打算投資房產的朋友也不敢貿然出手。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，深圳二手房市場明顯回調，市場預期明顯加速回落，如果二手房價格持續下降，那麼新房、二手房價格倒掛會加速減緩甚至持平，對打新的積極性也會有影響，原來打新的人群很大一部分是投資客。

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深圳中原研究中心的數據顯示，截至6月27日深圳全市一手住宅成交2,601套，二手住宅成交2,213套。與一手房相比，二手房市場的降溫更為明顯。有資深的房產中介經理認為，儘管資格審查都在趨嚴，但銀行對待新房、二手房的貸款還是有所區別，現在二手房參考價直接影響買家購房成本，利率也在上調。若按照目前趨勢，二手房流動性將被大大鎖定，新房還相對容易獲得「杠杆」，購房需求或逐步轉向新房市場。

責任編輯：尹航

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