意大利外長：意中是強大貿易夥伴 惟不能與美相提並論

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在出席二十國集團（G20）外長會議前，與意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）等會面。迪馬約表示，意大利與美國的關係，比與中國的關係重要得多。

G20外長會議將於周二（29日）舉行，中國國務委員兼外長王毅將以視像方式出席。此前，有傳中美商討布林肯和王毅可能在會議期間舉行會談，但美方已否認有關安排。

不影響與美價值觀聯盟

布林肯與迪馬約周一（28日）在羅馬出席聯合記者會。迪馬約表示，意大利是中國強大的貿易夥伴，從歷史上就有聯繫，但這絕對不能相提並論，亦不影響意大利與美國、北約和歐盟的價值觀聯盟。

▲ 迪馬約與布林肯會面。

布林肯表示，最近幾周尤其在G7、北約和美歐峰會上，美國和歐洲夥伴盟友對中國的看法日益趨同，都認識到這種關係的複雜性，亦同意這種關係有對抗、競爭和合作層面。

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美國曾表示對意大利與中國關係的擔憂，特別是意大利上屆政府於2019年與中國簽署合作協議，加入「一帶一路」倡議之後。

布林肯此行亦與意大利多位政要會晤。他與意大利總理德拉吉（Mario Draghi）會談，談到雙邊關係、疫後復甦及氣候變化等議題；又和意中利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面，討論美國與意大利的夥伴關係，以及共同價值觀。

稍早前，布林肯在梵蒂岡與教宗方濟各會面，討論了應對全球挑戰、最弱勢群體的需求、氣候危機等，亦討論了有關中國以及黎巴嫩、敘利亞的人道問題。

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責任編輯：林佩怡

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